Ya llegaron casi 100 millones de vacunas: el Gobierno exhortó a completar la inmunización

El Gobierno exhortó a la población a completar los esquemas de vacunación.

Millones de vacunas distribuidas

La Argentina recibiódesde el inicio del plan estratégico que se despliega en todo el territorio, en tanto que el Gobierno nacional exhortó a la población a completar sus esquemas de inmunización ante el crecimiento de la curva de contagios que se registra en los últimos días.Entre la noche del miércoles y este jueves a la madrugada, el país recibió más de 3,7 millones de vacunas Astrazeneca y Moderna, con lo cual el total de dosis recibidas desde el inicio del plan de inmunización alcanzó las 99.700.395 unidades.En la noche del miércoles arribó un, en el vuelo AM0030 de la compañía Aeroméxico, que aterrizó en Ezeiza a las 21.51, mientras que otro vuelo, el UC1103 de Latam Cargo, tocó pista a la 1.34 de esta madrugada, con, recibida en el marco del acuerdo bilateral celebrado en julio y que contempla un total de 20 millones de dosis.De esta manera, en tan solo una jornada el país incorporó 3.728.540 vacunas para seguir dando respuesta a la pandemia que causa el virus SARS-CoV-2, permitiendo iniciar y completar esquemas, así como avanzar en la estrategia de aplicación de dosis refuerzo, tanto en adolescentes como en adultos.Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela, y afirmó que el Ministerio de Salud "monitorea día a día" la situación epidemiológica del país.En la habitual rueda de prensa que brinda todos los jueves en la Casa de Gobierno , Cerruti dijo que "la vacunación es un hecho colectivo, no individual. Las vacunas están, así que pedimos por favor a la población que complete sus esquemas de vacunación", y pidió "extremar los cuidados" ante las próximas Fiestas y vacaciones.Del mismo modo descartó por el momento la posibilidad de que las autoridades tomen nuevas medidas de restricción:Tucumán, Río Negro, Neuquén, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires se encuentran actualmente en situación de riesgo epidemiológico alto -lo que implica un elevado riesgo de contagio de coronavirus-, en tanto a nivel nacional los casos reportados crecieron 86% en la última semana.Al ser consultada sobre la posibilidad de que se instauren nuevas medidas de restricción ante el aumento de casos de la enfermedad, Cerruti contestó: "Volver a aislar a los vacunados, porque otros no quieren vacunarse, no parecería justo".Además, hizo hincapié en otras medidas como la instauración del pase sanitario, que comenzará a regir a nivel nacional a partir del 1 de enero, aunque algunos distritos como la provincia de Buenos Aires y Tucumán ya lo empezaron a implementar.En tanto, sostuvo que la Argentina "tiene tradición en vacunarse, y por esto tenemos un nivel altísimo de personas vacunadas" y añadió:También, afirmó que las medidas que toma el Gobierno nacional para paliar la pandemia "se van anunciando día a día" y señaló que el actual pico de contagios es "muy diferente al inicio de la pandemia" porque en la Argentina "el 80 por ciento de la población tiene el esquema de vacunación completo"."Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con altos números de contagios", dijo e insistió en la necesidad de "extremar los cuidados" pese a que "nos habíamos relajado"."Debemos seguir con la utilización del barbijo, sobre todo en espacios cerrados, mantener la distancia, y sobre todo, los que no se hayan vacunado vayan a vacunarse es una cuestión comunitaria, colectiva. Están las vacunas; en la provincia de Buenos Aires ya se puede hacer libremente", ejemplificó.De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta se distribuyeron, al tiempo que lasA su vez,, mientras que 2.300.773 personas recibieron dosis adicional y 2.131.452 dosis de refuerzo.De las casi 100 millones de vacunas recibidas, 28.546.900 dosis corresponden a AstraZeneca (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax; 22.400.000 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 2.202.800 donadas por España, y 549.600 por Canadá).A Sputnik V corresponden 14.683.210 dosis (10.125.655 del componente 1, y 4.557.555 del componente 2), y 6.296.125 a Sputnik V producidas en la Argentina por el laboratorio Richmond (1.634.875 del primer componente, y 4.661.250 del segundo).En tanto, 31.672.800 corresponden a Sinopharm (30.000.000 del contrato bilateral y 1.672.800 recibidas a través del mecanismo Covax); 6.143.340 a Moderna (3.500.000 dosis de la donación proveniente de Estados Unidos y 2.643.340 del contrato bilateral), 1.704.000 a CanSino y 10.654.020 a Pfizer.