Los contagios alcanzaron los niveles de agosto pero con una tasa menor de fallecimientos

La cantidad de muertos se redujo drásticamente como consecuencia de la campaña de vacunación implementada a nivel nacional.

El Gobierno exhortó a "vacunarse y completar los esquemas"

Elde este jueves, conde coronavirus, muestra unque resulta comparable con los registrados en el mes de agosto de este año., cuando se reportaron 11.397 contagios y 223 fallecimientos.La mayor diferencia con los datos del octavo mes del año es que, si bien hubo un número similar de infectados,. Mientras el 11 de agosto hubo 223 decesos, en las últimas horas los fallecidos fueron 11.Agosto había sido el último período en el que se superó la barrera de los 10 mil casos diarios. El registro más alto se produjo el segundo día del mes con 14.850 infectados y 405 fallecidos.A partir de entonces se produjo un descenso marcado y sostenido en la cantidad de contagios y víctimas fatales de la pandemia.El techo de septiembre fue el primer día del mes con 4653 casos y el mayor registro de octubre llegó el día 27 con 1589 contagios.Noviembre terminó con un registro de 22332 casos y el último mes del año se mantuvo estable hasta el día 15, cuando se perforó el techo de los 5.000 casos.El repunte de casos reflejada en los últimos días muestra que hubo 5.337 contagios el 20 de diciembre, 9.336 el 21 y 11.121 en las últimas 24 horas.La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, advirtió este jueves que "estamos en un pico de contagios" de coronavirus, por lo que exhortó a la población a completar los esquemas de vacunación, y afirmó que el Ministerio de Salud "monitorea día a día" la situación epidemiológica del país."La vacunación es un hecho colectivo, no individual. Las vacunas están, así que pedimos por favor a la población que complete sus esquemas de vacunación", dijo Cerruti en rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que pidió "extremar los cuidados" ante las próximas Fiestas y vacaciones.Del mismo modo descartó por el momento la posibilidad de que las autoridades tomen nuevas medidas de restricción: "Existiendo la vacuna y sabiendo que eso hace que los casos sean leves, la carga en el mundo se está poniendo en vacunarse".Tucumán, Río Negro, Neuquén, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires se encuentran actualmente en situación de riesgo epidemiológico alto -lo que implica un elevado riesgo de contagio de coronavirus-, en tanto a nivel nacional los casos reportados crecieron 86% en la última semana.Al ser consultada sobre la posibilidad de que se instauren nuevas medidas de restricción ante el aumento de casos de la enfermedad, Cerruti contestó: "Volver a aislar a los vacunados porque otros no quieren vacunarse no parecería justo".Además, hizo hincapié en otras medidas como la instauración del pase sanitario, que comenzará a regir a nivel nacional a partir del 1 de enero, aunque algunos distritos como la provincia de Buenos Aires y Tucumán ya lo empezaron a implementar."Por eso, insistimos, la carga está en vacunarse y en la implementación del pase sanitario. Esta es la tendencia en el mundo e imagino que Catamarca debe estar mirando lo que empieza a suceder en el mundo", respondió cuando le consultaron sobre la posibilidad de que esa provincia cobre por los tratamientos de los no vacunados, según insinuó este miércoles el gobernador Raúl Jalil.En tanto, sostuvo que la Argentina "tiene tradición en vacunarse, y por esto tenemos un nivel altísimo de personas vacunadas" y añadió: "Hay una tradición de apego a la vacuna".También, afirmó que las medidas que toma el Gobierno nacional para paliar la pandemia "se van anunciando día a día" y señaló que el actual pico de contagios es "muy diferente al inicio de la pandemia" porque en la Argentina "el 80 por ciento de la población tiene el esquema de vacunación completo"."Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con altos números de contagios", dijo e insistió en la necesidad de "extremar los cuidados" pese a que "nos habíamos relajado"."Debemos seguir con la utilización del barbijo, sobre todo en espacios cerrados, mantener la distancia, y sobre todo, los que no se hayan vacunado vayan a vacunarse es una cuestión comunitaria, colectiva. Están las vacunas; en la provincia de Buenos Aires ya se puede hacer libremente", ejemplificó."Por el momento estas son las medidas que estamos tomando", apuntó y señaló que los cuidados también deben mantenerse "en momentos en que empiezan las vacaciones".Asimismo, diferenció la situación actual con los momentos del "2020 y principios del 2021, donde todos los días el virus atacaba y mataba. Argentina tiene un número de muertos que vamos a duelar por mucho tiempo", dijo y precisó que en estas fiestas "también se notarán las secuelas y vamos a extrañar a alguien, por eso decimos, todavía esto no pasó y pedimos que vayan a vacunarse".