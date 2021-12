Inician el debate sobre la vigencia de los zoológicos y los acuarios con la idea de "bienestar animal"

El Ministerio piensa comenzar en febrero las reuniones con el objetivo de consensuar una ley que integre los nuevos conceptos que existen sobre el bienestar animal.

La discusión de una normativa nacional sobre la existencia de los zoológicos y de los acuarios tal como se los conocen con el objetivo de lograr el bienestar animal,La primera charla sobre bienestar animal fue presidida por el ministro Juan Cabandié y participaron integrantes de diversas entidades argentinas y extranjeras que se dedican a la conservación de especies junto a especialistas y ambientalistas.dijo Cabandié.El ministro destacó, además que "sin dudas también los acuarios son uno de los puntos centrales que tenemos que poner en discusión, no hay ninguna razón para que los humanos asistamos a espectáculos públicos con animales. Tienen incentivos para poder moverse y hacer tal gracia y en realidad se trata de su alimento y viven en lugares ínfimos, eso es penoso que suceda".Para Cabandié será necesarioy generary añadió que "los zoológicos se fueron cerrando por normativas provinciales pero no hay una normativa nacional al respecto".próximo con esta serie de reuniones cdestacó que "los zoológicos tal como están diseñados están fuera de época, tienen maniquíes de animales, porque ninguna jirafa vive en Palermo, tratar de enseñar la zoología separada de la botánica no es bueno. Las plantas están integradas con los animales y ellos pertenecen a un engranaje".indicó que "existen los animales biológicamente vivos y ecológicamente muertos porque no están en su hábitat natural, reconocen a sus cuidadores pero los sacan de su entorno por razones de mascotismo o de tráfico para proponerlos en un zoológico"."Tenemos que generar una ley que cambie el status de los animales legales, los animales silvestres no tienen dueño tienen tutelaje del Estado", remarcó., aseguró que en su provincia "se sufre el tránsito de la fauna y el tráfico, como la perdida del hábitat y los atropellamientos o los animales expuestos al uso excesivo de agroquímicos, que posiciona a las provincias en situaciones de rescate"."Algunos animales en rescate van a pasar el resto de sus días en esos centros, que se convierten en zoológicos, Hay que abordar la idea de reconversión de los zoológicos no con su desaparición, cumplen un rol importantísimo, hay que mirarlos y hacer una copia creativa de ellos", sostuvo.destacó que "nos dedicamos a la introducción del cóndor andino a su hábitat natural y tenemos que decir que últimamente estamos levantando cadáveres, no animales, dado el estado en el que se encuentran" y añadió que hay balas de plomo persiguiendo a los animales, no hay balas ecológicas".En tanto otro grupo de especialistas manifestó su pdonde