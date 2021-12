Groenlandia registró temperaturas de hasta 30 grados por encima de la media en esta época

En la capital, Nuuk, el 20 de diciembre la temperatura llegó a 13 grados, cuando el promedio habitual es de -5,3 grados.

Groenlandia registró en los últimos díasen esta época del año, informó este miércoles el Instituto Meteorológico de Dinamarca (DMI).En la capital,; mientras que enen esta época del año."Una de las razones por las que vemos temperaturas elevadas es el fenómeno meteorológico del 'Foehn'", un viento cálido bastante habitual en la la isla, explicó por correo electrónico a la agencia de noticias AFP Caroline Drost Jensen, climatóloga del DMI.Sin embargo, no es habitual "que se produzca en una zona tan vasta y de forma simultánea en un periodo largo" de tiempo, destacó.Pese a ello, no se trata de un fenómeno sin precedentes, según la experta, ya que no se han superado los récords absolutos de temperaturas máximas ni los de los 30 últimos años para un mes de diciembre."Elapuntala las temperaturas elevadas que observamos actualmente en Groenlandia y hace que sean generalmente más elevadas que en el pasado", resumió Drost Jensen.El, con pérdidas de 8.000 toneladas de hielo al día, el doble de la media en el periodo estival.