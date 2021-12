"Jugar con Todo", una campaña para romper con los estereotipos de género en los juguetes

"Jugar con Todo" es una campaña que invita a repensar los estereotipos de género asociados al uso de los juguetes.

Los Ministerio de Desarrollo Social y de Mujeres, Género y Diversidad y el Canal Pakapaka lanzaron la segunda edición de, una campaña que invita aLa iniciativa busca "", afirmó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en un comunicado."Todas las niñas, niñes y niños tienen derecho a jugar por jugar. Al hacerlo, conocen el mundo y se apropian de la realidad, inventan y exploran con todos sus sentidos. Jugar es una maravillosa forma de divertirse, relacionarse, desarrollar la imaginación y el pensamiento creativo, y también de aprender actitudes y habilidades necesarias para la vida", señaló la Secretaría dependiente de la cartera de Desarrollo Social.La campaña cuyo lema es "Jugar con todo" muestra escenas donde niñas y niños disfrutan situaciones que rompen los estereotipos tradicionales que establecen roles y modalidades de juego según el género."A mí me encanta jugar a la guerrera", dice Francesca (7 años) mientras imagina una gran batalla con su hermana Matilda (9 años), en tanto Milo (9 años) acomoda los muñecos vestidos para la ocasión y expresa con total naturalidad: "A mí me gusta tejer, yo tejía con mi abuela y siempre la veía para aprender".Sofi (11 años) pausa en el partido que disputa con Vicente (11) en la consola de videojuegos y aclara con una gran sonrisa: "No hay juegos de chicas y juegos de chicos, cualquiera puede jugar a lo que quiera".Con estas imágenes se buscaAl igual que en 2020, junto a la Cámara Argentina de la Industria del Juguete se invitó a las jugueterías a sumarse a la campaña organizando la exhibición de los productos sin distinción por género, es decir, presentando los juguetes de una forma no binaria (varón/mujer) y priorizando su funcionalidad, la edad y los intereses de las infancias.