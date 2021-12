Dónde se exigirá el pase sanitario que comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense hay en la actualidad unas 14.700.000 personas vacunadas con primera dosis y 12.500.000 con la segunda.

Las cifras en la provincia

Desde mañana cualquier persona que resida o no en nuestra provincia o país se puede VACUNAR LIBRE con primera o segunda dosis en todos los vacunatorios de @BAProvincia.



Vacunarse es el camino para terminar con la pandemia. ¡Hagamosló! Es fácil y muy rápido pic.twitter.com/BZZUKMJ38x — Nicolás Kreplak (@nkreplak) December 21, 2021

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseveró que el pase sanitario, que rige desde este lunes en el territorio de la provincia de Buenos Aires, "es una obligación porque están todas las condiciones dadas para poder vacunarse" contra el coronavirus., planteó el funcionario en declaraciones formuladas a radio El Destape y La Red. "Para poder hacer actividades en eventos masivos, boliches, espectáculos culturales o recreativos, teatros, bares, restaurantes o gimnasios , para hacer trámites en organismos, para trabajadores que atiendan público se necesitan tener las 2 vacunas", precisó el titular de la cartera sanitaria.El denominadoes el requisito de acreditación de al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus que deben presentar las personas mayores de 13 años para poder asistir a algunas actividades en la provincia de Buenos Aires que pueden presentar mayor riesgo epidemiológico.Desde el Ministerio de Salud se explicó que, "si una persona se dio la primera dosis y no se cumplió el tiempo mínimo interdosis, podrá acreditar también el pase libre" y remarcaron que, "una vez que se cumpla ese plazo, deberá acreditar también la segunda".emitido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o bien el que figura en el portal mi.argentina.gob.ar o en las aplicaciones VacunatePBA, Cuidar y MiArgentina.Kreplak contó que en territorio bonaerense hay en la actualidady destacó que "hay 2.000.000 de bonaerenses que no se dieron la segunda dosis"."Es gente que no es antivacunas, pero no completó el esquema", aclaró y resaltó que si se logra que ese porcentaje llegue a completar esquemas, "Argentina pasa a ser el país del mundo más protegido"."No estamos buscando una quimera o algo inalcanzable, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para ayudar a la gente o dar un empujoncito para que el que no terminó de hacerlo, llegue a vacunarse", insistió.En ese contexto, el funcionario precisó que las personas vacunadas "tienen menos probabilidades de enfermarse y, si se enferman, es de manera mucho más leve" y puso de relieve que, además, "tienen menos posibilidades de contagiar a otro".De ese modo,y añadió que "cualquier persona a la que le falte la vacuna puede ir de lunes a lunes a cualquier vacunatorio y se la dan".Sostuvo, a la vez, que, a quien se le dará la primera o segunda dosis."Queremos que todos puedan ir al teatro o a los restaurantes y, para eso, dispusimos vacuna libre para todos", manifestó el ministro y apuntó que "con que esté vacunado, ya puede acceder a los lugares, no hace falta que hayan pasado las dos semanas (para que la vacuna genere inmunidad)".