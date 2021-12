El Operativo Sol contará con 17.000 policías, prácticamente el doble que el verano pasado

El gobernador pronosticó un muy buen verano.

Lanzamos el operativo de salud, seguridad y vialidad para que podamos tener una extraordinaria temporada.



Trabajaremos de forma integrada para que todos y todas podamos disfrutar de la Provincia. pic.twitter.com/SBLIJclxV6 — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 20, 2021

Kicillof y Berni en el lanzamiento del operativo de seguridad de la temporada.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este lunes que, "casi el doble que el año pasado", lo que consideró "parte de un esfuerzo enorme para un verano espectacular"."Es un día muy importante, primero porque ahora elporque todos los efectivos,y en forma conjunta para lo que será el mejor verano de la historia de la provincia de Buenos Aires", sostuvo Kicillof en el lanzamiento realizado en Mar del Plata.El gobernador sostuvo que se está realizando "un esfuerzo enorme para un verano espectacular" y pidió recordar que "cuando asumimos en diciembre de 2019, a los pocos días lanzamos el verano y tuvimos una temporada mejor que los cuatro años anteriores y luego vino la pandemia"."La temporada pasada muchos decían que no íbamos a poder tener verano y nos tomamos el trabajo con la seriedad que necesitábamos y nos reunimos con cada uno de los ministerios y, remarcó.Y agregó que "esta temporada será el inicio de la recuperación: llevamos 6 años de una crisis de la República Argentina como no hay memoria", al hacer referencia a la gestión de Mauricio Macri con "cuatro años de políticas que redujeron el salario y el empleo" y la pandemia de coronavirus posterior.que visitaron el territorio bonaerense, y para esta temporada 2021/22, estarán apostados y abocados a este operativo de Sol a Sol para brindar seguridad, 17 mil efectivos, prácticamente el doble de la temporada pasada".En esa línea, precisó que "habrá más de 500 móviles, camiones con scanner para sustancias prohibidas, siete helicópteros, que cuando asumimos no había ninguno, 39 ambulancias, 5 camionetas 4x4 equipadas y 9 camiones hospitales. Realmente se hizo muchísima inversión en seguridad, en salud y en seguridad vial".. Esta temporada tendremos una temporada récord de turistas, que podrán disfrutar de los 20.000 millones de pesos que invertimos para que haya una autopista que inauguramos hace pocos días, en la ruta 11, en la 56, donde por primera vez tendrán el corredor atlántico tantas veces prometida", destacó el gobernador.Y luego indicó que "los bonaerenses y turistas podrán disfrutar de una ruta, una autopista que brindará seguridad a miles de familias a miles de hogares que visiten la costa atlántica bonaerense. Tendremos una mejor temporada, mucho más segura".En esa línea, dijo que la seguridad abarcará la cuestión sanitaria: "Habrá más vacunatorios, más postas, más personal para que todos y todas se puedan vacunar. Todos los turistas argentinos y extranjeros podrán desde mañana vacunarse con la primera o segunda dosis libremente"."Habrá vacuna libre, gratuita y federal en todo el territorio bonaerense. Esta provincia le garantiza que aquel que venga de donde venga se puede vacunar de forma libre y gratuita, hasta los extranjeros podrán hacerlo", aseveró el gobernador bonaerense."Los esperamos con los brazos abiertos, los esperamos para empezar a escribir la historia de la recuperación, y la transformación de la provincia de Buenos Aires", culminó Kicillof, durante un acto del que también participaron sus ministros de Salud, Nicolás Kreplak, y de Seguridad, Sergio Berni.Por su parte, Kreplak destacó que "estamos montando un Operativo Sol especialmente extraordinario" y precisó, como previamente lo había hecho el mandatario provincial, que que incluirá 39 ambulancias, 5 camionetas 4x4 equipadas y 9 camiones hospitales, además de los 17.000 efectivos policiales.A su turno, Berni destacó que "por primera vez hay un Operativo Sol totalmente integrado, hay una provincia que entiende que se debe trabajar con total sentido de integración".De manera oficial, se anunció que para las tareas de prevención del delito se dispondrán más de 370 camionetas, casi 500 motocicletas y 131 automóviles, a los que se sumarán cuatriciclos, autobombas, helicópteros, drones, torres de monitoreo y material para el trabajo de policía montada.En materia de salud, la provincia pondrá en marcha 50 postas fijas en 13 municipios y otras 10 itinerantes en nueve partidos del conurbano, en las que se promoverán los cuidados y la vacunación."Montaremos dispositivos de testeo en cada balneario para tener el diagnostico rápidamente", aseguró Kreplak, y recordó que a partir de mañana rige el Pase Sanitario en toda la provincia de Buenos Aires.Para sostener el seguimiento epidemiológico contra la Covid-19, se coordinará una red de diagnóstico integrada en 14 distritos y se emplazarán cinco dispositivos de acceso rápido a la atención en General Pueyrredón, Villa Gesell, Municipio Urbano de la Costa, Necochea y Monte Hermoso.A la vez, se reforzará el Servicio de Atención al Turista en nueve corredores viales nacionales y provinciales y se dispondrán equipos adicionales para la atención de urgencias vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos.Los funcionarios remarcaron que durante el verano también se promoverá la vacunación de todos los turistas a través de operativos y agentes sanitarios.