Resnik: "A esta altura, el que no se vacunó va a terminar infectado sí o sí "

Según el especialista, no estar vacunado aumenta los riesgos de ingresar en terapia. Foto: AFP.

El biólogo molecular y biotecnólogo argentino residente en Estados Unidos Ernesto Resnik advirtió hoy que, "a esta altura, el que no se vacunó" contra el coronavirus "va a terminar infectado sí o sí" de coronavirus e, incluso, remarcó que "son más altas" las posibilidades de que estas personas transiten cuadros de mayor gravedad de la enfermedad.



"Al virus lo vamos a ver todos de un modo u otro en los próximos años. Creo que no queda otra, como el virus del resfrío. El asunto es que las vacunas nos mantienen con una inmunidad saludable de modo tal de no llevarnos al hospital", afirmó Resnik en declaraciones por Radio Nacional.



Por esta razón, el profesional destacó que "lo único que nos queda es insistir con la vacunación" y se mostró partidario del pase sanitario porque "es el modo de incentivar a la vacunación".



"A esta altura el que no se vacunó va a terminar infectado sí o sí y las chances de esas personas de terminar en terapia intensiva son más altas", aseveró el biológo molecular.



No obstante, Resnik consideró que no habrá "una vuelta a las cuarentenas estrictas", a excepción de lugares puntuales, como en Holanda, "un país que casi no hizo cuarentenas estrictas en lo peor de la pandemia, pero es por unas semanas".



Ernesto Resnik es biólogo molecular y biotecnólogo y reside en Estados Unidos. Foto: Radio Provincia.



"No tenemos completa protección al no contagiarnos el virus, pero tenemos casi completa protección de que no nos haga un daño grande", remarcó, en referencia al avance de la vacunación en gran parte del mundo.



En cuanto a la situación del estado de Nueva York, donde durante el fin de semana se registró un récord de contagiados de 22.478 casos notificados, según el reporte de la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, el especialista reconoció que "preocupa" la situación, pero destacó que "no estamos en 2020, porque tenemos la vacuna".



"Lo de Nueva York preocupa porque desde marzo, abril del 2020, que no tenía esto", dijo Resnik, aunque aclaró que durante ese lapso de tiempo "no había test" por lo que "se calcula que por lo menos 10 veces más gente estuvo contagiada que lo que los números indican".



"En Nueva York estuvieron completamente desbordados los hospitales, las morgues, los cementerios. Creo que todo eso no lo vamos a ver ahora sobre todo porque la gente ahora está inmunizada. En Nueva York la vacunación ha sido muy buena y los que están desbordando los hospitales son las personas que no se vacunaron", remarcó.