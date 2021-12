Con detalles mínimos e historias realistas, el manga atrapa a los lectores jóvenes argentinos

Anime Mangas Lucio y Nahuel Foto Sille Cris

Detalles mínimos, colores vivos, pero también tramas violentas y realistas, son algunas de las razones por las cuáles el manga, la "historieta" japonesa con más de 120 años de vida, se volvió un boom comercial entre el publico infantil de Argentina.; si bien hay comics que son parecidos, esto es más específico, los dibujos tienen sombras, detalles mínimos y a diferencia de los animé de la tele, tenés que prestar mucha atención. Si te concentras, está buenísimo", contó a TélamSegún sus padres, durante la pandemia, Juana relegó la lectura también debido a la influencia de las ofertas de videjuegos y YouTube. Pero los mangas se convirtieron en una buena compañía porque, según contó ella, "la historia está bien contada", aunque reconoce que "algunos mangas contienen violencia, como DeathNot", y otros pertenecen al género de terror.quien ianalizó este consumo cultural."Dos de los principales aspectos en los que radica el atractivo del manga y del animé para las infancias y las adolescencias son la estética y la narrativa con las que asocian a estos productos culturales", describió Gando., "lo primero que les llama la atención es que lo encuentran particularmente expresivo y detallista, de `mayor calidad` en comparación con los comics y las animaciones estadounidenses".En este sentido,Álvarez Gando señaló que al leerlos, los niños y adolescentes "rescatan las diversas temáticas que abordan, el tratamiento profundo de sus tramas y la complejidad de los personajes".contaron que hace pocos meses leen los mangas y uno de sus preferidos es Naruto."A mi me gusta mucho leer, y los mangas están muy buenos porque los dibujos tienen detalles, sombras", remarcó a Télam Nahuel, quien concurre junto a su hermano a una escuela francesa.Según relataron,donde trabaja su madre."A mi me gusta uno en el que los personajes tienen poderes, de la tierra, el agua y el fuego, es como la película Ávatar", detalló Lucio, quien aseguró que no todas las historias contienen violencia o peleas, porque "también está la naturaleza".A su vez, los niños destacaron otra diferencia atractiva respecto a un cuento o novela infantil:", ya que a pesar de la traducción al español conservan su formato original del japonés.En este punto,apuntó que sus consumidores se ven interpelados fundamentalmente por entenderlas como algo "diferente" o "alternativo" dentro de la oferta mediático-cultural dominante."Y esto cobra aún más sentido si consideramos que habitualmente sigue existiendo cierta asociación de las caricaturas o de los dibujos animados con lo 'infantil' e 'inocente', en términos idealizados", analizó., se describe como un lector de novelas y cuentos, y también se deleita con los mangas."Solo leo mangas, ningún otro comic", aclaró el adolescente y dijo: "El animé es una versión animada de los mangas y suele ser muy fiel a los libros".Valentino"Lo que más me gusta son las historias y los dibujos detallados; el que estoy leyendo ahora- que es el que más me gustó- se llama Tokyo Ghoul, del autor Sui-Ishida, que cuenta sobre una sociedad en la que hay humanos y ghouls, quienes para sobrevivir tienen que comer humanos, algo parecido a los zombies; pero un chico sobrevive a un ataque y en el hospital le implantan órganos del ghoul y se cuenta cómo se relaciona con humanos", contó entusiasmado., un debate que se da entre fans según Álvarez Gando,que encuentran en el manga y el animé "", apuntó.Estos temasentre otros."Es interesante notar que durante el boom del manga y del animé en el país y en la región, durante los noventa, la clasificación demográfica de los contenidos por géneros, no fue tenida en cuenta y, por eso, la circulación masiva de estos contenidos, generó una repercusión sociomediática negativa", comentó el investigador.Esa crítica estuvo acompañada de"Por este motivo, tambiénque implicaría el consumo de manga y animé, en la medida en que aún suele presuponerse que los contenidos tienen aparentes `efectos lineales`, mecánicos e indiferenciados, sobre sus consumidores", explicó Gando.