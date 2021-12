El potrero de Bergoglio

Julián Cappa reivindicó que el Papa siempre habla por sus obras: “En el día de su cumpleaños lo vimos celebrando junto a familias sin casas. Ese es su mayor valor. Una sencillez no pobre”.Foto: Lucas Schaerer

“Para Laudato Sí se inspiró en Bartolomé I, de la iglesia ortodoxo de Constantinopla. Para Fratelli Tutti en un líder musulmán. Esto es revolucionario" señaló una ex vecina de Francisco. Foto: Lucas Schaerer

“Acá el Papa fue feliz y sabemos que sus raíces son muy importantes. En su barrio no lo olvidamos. En Flores lo seguimos queriendo” Roberto “Roby” D’Anna, creador del mensuario gratuito “Flores de Papel”

El lugar exacto donde jugaba el Papa hoy es la placita Herminia Brumana, ubicada a menos de cincuenta metros de la casa donde se crió (Membrillar 531) Foto: Lucas Schaerer

Diego Armando Maradona tenía su potrero en Villa Fiorito. Jorge Mario Bergoglio, en el barrio de Flores. El lugar exacto donde jugaba el Papa hoy es la placita Herminia Brumana. Está ubicada a menos de cincuenta metros de la casa donde se crió (Membrillar 531) y este viernes 17 de diciembre, por la tarde, fue escenario de un acto por sus 85 años de vida.“Acá el Papa fue feliz y sabemos que sus raíces son muy importantes. En su barrio no lo olvidamos. En Flores lo seguimos queriendo”. La definición corrió por cuenta del organizador del homenaje, el periodista Roberto “Roby” D’Anna, creador del mensuario gratuito “Flores de Papel” y del Museo de Flores, donde se exhiben elementos personales y artísticos del primer Pontífice argentino.Unas cincuenta personas, en su mayoría vecinos, cantaron el tradicional feliz cumpleaños al concluir unas reflexiones brindadas por dos sacerdotes, una laica de la congregación de los focolares y un comunero.Entre los presentes estuvo Martín Bourdieu, párroco de la Basílica San José de Flores, quien llegó al ex potrero en su bicicleta.Tras dejar su bici junto a la reja que rodea los juegos, Bordieu recordó: “En 1998 llegué al seminario. Bergoglio era designado arzobispo. Estaba muy atento a los jóvenes futuros sacerdotes y al clero mayor. Estaba enamorado de los que estaban afuera de la iglesia. Así cambió la cultura eclesial jerárquica, centrista y dura. Nos pedía salir afuera. Siempre fue un gran humanista. Su estilo simple, humano, pone en el centro al evangelio, a Jesús. Cuando fuimos con algunos curas al Vaticano – agregó- nos pidió que lo ayudáramos a recuperar la autoestima de la iglesia, que es la alegría del evangelio. Este es su legado”.Fabián Volonté, un excombatiente en las Islas Malvinas dueño de un taller mecánico desde hace 40 años, una escritora, un artista plástico, comerciantes y un religioso musulmán fueron también de la partida en el encuentro.María Andrea Ballesi, vecina y laica en los Focolares, rescató del cumpleañero su dedicación a la unidad con las diversas religiones. “Para Laudato Sí se inspiró en Bartolomé I, de la iglesia ortodoxo de Constantinopla. Para Fratelli Tutti en un líder musulmán. Esto es revolucionario. La unidad de la escucha”, enumeró.Domingo Bresci, uno de los últimos sacedotes tercermundistas vivos, hoy integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, contó que compartió con Bergoglio “la pasión por los pobres, en una época en la que había 15 villas en Flores”. “Él siendo arzobispo transformó las capillas de las villas en parroquias. Luego como Papa nos pidió escuchar el grito de los pobres y el clamor de la tierra. Ya siendo muy joven Bergoglio era un entusiasta de la Patria Grande, de América Latina y el Caribe. Por eso me referenció en él”, agregó.Por su parte, el comunero Julián Cappa reivindicó que el Papa siempre habla por sus obras: “En el día de su cumpleaños lo vimos celebrando junto a familias sin casas. Ese es su mayor valor. Una sencillez no pobre”.Brindis por el Papa y la Patria: Otro de los homenajes populares por el cumpleaños de Francisco tuvo lugar en el barrio de San Telmo, concretamente en el patio de Nueva Tierra, un local culturalpolítico de los “warhol del Papa”, los laicos que difunden el magisterio de Francisco con estética arte-pop del artista plástico y actor estadounidense, Andy Warhol.En tanto, este sábado 18, el grupo de laicos “Generación Francisco” convocó a una celebración del cumpleaños papal vía zoom con el ID: 82104122153.