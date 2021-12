Regalos sustentables: cómo ejercer un consumo responsable y generar menos residuos

Foto: Victoria Gesualdi

Regalar juguetes de madera, compartir experiencias y utilizar envoltorios de papel de diario o telas, son algunas de las ideas que, que se caracterizan por "ser un momento donde se incentiva mucho más el consumo".¿Es posible festejar de manera amigable con el ambiente? ¿Son compatibles los regalos con el consumo responsable?, pueden ser preguntas habituales por estos días, sobre las cuales el, y las activistas socioambientales en redes @lalocadeltaper ) y @blondaverde ) aseguraron a Télam que es necesario buscar alternativas para adquirir productos sin tener un impacto negativo en el planeta."Pensemos cómo podemos hacer paray que el consumo que tengamos esté a escala planetaria, que pueda ser recuperado y producido para el planeta", dijo Jaramillo, quien es ingeniero forestal.Entre las opciones de menor impacto, remarcó elegir regalos que estén hechos de materiales reciclados o en el caso del papel y la madera, certificados con etiquetas FSC, que garantiza que provienen de bosques gestionados de manera responsable."Un juguete de madera es siempre menos impactante que un juguete de plástico producido a través de combustibles fósiles", apuntó y subrayó que hay plásticos que duran hasta 500 años.Por eso, indicó que "hay que revisar qué compramos y para qué lo compramos" y advirtió quepara que realmente esos recursos que se tomaron del planeta justifiquen su fin".Otras ideas son jugar a la amiga o amigo invisible para evitar regalos en exceso, restaurar muebles, regalar experiencias que permiten reducir la demanda de recursos físicos, o apoyar iniciativas de ONGs, como la campaña "Doná un árbol nativo" de Vida Silvestre que se realiza todos los años y ya acumula 120.000 plantines de 40 especies en la selva misionera.Para la activista Dafna Nudelman, creadora de la cuenta @lalocadeltaper, a la que siguen más de 80 mil usuarios en Instagram, "las fiestas son especialmente un momento donde se incentiva mucho más el consumo", por lo que "es muy importante mesurarnos y tratar de poner una mirada más ambiental y social".Nudelman promueve en las redes el lema, pero todavía no es algo del todo masivo".En, cifras que exhiben "uno de los problemas de gestión más acuciantes por falta de medios técnicos y financieros", según elelaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.Agustina Legasa, otra concientizadora socioambiental en redes a través de su cuenta @blondaverde, subrayó a Télam la importancia de ""."El mejor residuo es el que no se genera", aseguró la joven economista, que pidió reducir los envoltorios de regalos para estas fiestas.Legasa indicó que "los papeles plásticos metalizados no se reciclan, terminan siendo basura porque duran dos minutos en la mano de quien recibe el regalo y no vale la pena".En ese sentido, dio consejos para envoltorios más sostenibles: "podemos".En la misma línea, Jaramillo consideró que "a veces asociamos la suntuosidad o el cariño que transmite un regalo en un packaging más brilloso. Eso también es importante modificarlo"."El regalo tiene que transmitir lo que sentimos por la persona a la cual se lo damos y eso no necesariamente tiene que estar vinculado a más color que generalmente son materiales de mayor impacto ambiental", agregó y planteó: "Cuánto más interesante puede ser un papel kraft (madera) sencillo con una buena dedicatoria o un dibujito".Los activistas consultados coincidieron en quey recomendaron elegir emprendimientos locales de "triple impacto", es decir, aquellos que generan un efecto positivo desde lo ambiental, económico y social.El, fabrica juguetes sustentables como barriletes, pelotas y muñecos con tela de papel y papel lavable, que son reutilizables y reciclables."La tela de papel tiene una gran vida útil, ya que su fabricación fue pensada para un uso intensivo en industrias más pesadas, como la construcción o en laboratorios médicos", explicó a Télam Meller.La emprendedora, que, ya que la confección es realizada por talleres textiles de la Fundación Cosiendo Redes y la Red de Costureras de Pilar, que integran a personas en situaciones de vulnerabilidad, mientras que en el armado final trabajan jóvenes con discapacidad intelectual de Fundación Idel.Algo similar planteaubicada en el barrio porteño de Núñez, queEntre muñecos de tela con tinturas naturales, autitos de madera e instrumentos musicales hechos con caña de bambú, López remarcó que estos juguetes "son eternos" y permiten a los chicos "crecer junto con el producto, reduciendo el impacto ambiental".Otra propuesta sustentable son los(Alpad).En el taller ubicado en el barrio de Saavedra, catorce personas trabajan confeccionando individuales para la mesa con sachets de leche en un proceso que va desde la limpieza hasta el cosido de las telas y lleva dos horas y media de trabajo.También producen servilleteros de madera a partir de restos de pallets y velas de cera de soja, entre otros productos, detalló a Télam la"Promovemos el consumo responsable, ético y social desde nuestro accionar y desde la creación de objetos útiles en cuando a su uso cotidiano sin que esto signifique más daño del que ya hemos provocado al ambiente", aseguró Pelagatti Rey.