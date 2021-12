Quirós abrió nuevos centros de testeos: "Hay un aumento sistemático de casos de Covid-19"

Quirós enfatizó que se debe "priorizar a los contactos estrechos o personas con síntomas".

[AHORA] @FernanQuirosBA y el equipo de salud cuentan todos los detalles sobre la situación sanitaria en la Ciudad. https://t.co/x8JeLVMFMm — Buenos Aires Ciudad 🙎🏻‍♂️↔️🙍🏻‍♀️ (@gcba) December 17, 2021

Variante Ómicron

Nuevos centros de testeo

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó este viernes que "en los últimos diez días" se registró "un aumento bastante sistemático de casos" de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y anunció la apertura de dos nuevos centros en Costa Salguero y La Rural para aumentar la capacidad de testeos y responder a la demanda para realizar pruebas PCR ante posibles contagios o por requerimientos para viajes durante el período vacacional., describió Quirós y recordó que "al igual que los otros centros de grandes volúmenes hay que solicitar turno previo a través de la página"."Pero además es importante lo siguiente, aunque aumentemos la capacidad de testeo no podemos cubrir la demanda de todas las personas que tienen que hacerse pruebas para cumplimentar requisitos administrativos antes de viajar", sostuvo y, en ese contexto, pidió que "aquellos que lo hacen por temas administrativos busquen otros medios".Quirós enfatizó que se debe "priorizar a los contactos estrechos o personas con síntomas" y pidió a la ciudadanía "acompañar en este servicio".El ministro informó que "en los últimos diez días tenemos un aumento bastante sistemático de los casos" e indicó que actualmente la media móvil promedio es de 450 casos nuevos días., sostuvo y recordó que la expectativa es que el aumento de casos no se traduzca en hospitalizaciones y muertes gracias al avance la vacunación que ya alcanzó al 91% de la población porteña con al menos una dosis mientras que el 83% tiene las dos.En relación a las dosis de refuerzo, se informó que ya fue vacunado el 14% de la población porteña y se recordó que "la pueden recibir todas las personas que se hayan dado la segunda dosis hace cinco o más meses".Consultado por la variante Ómicron, el ministro señaló que "sabemos que es muy transmisible, que en algunos países ya reemplazo a la variante Delta, que tiene cierto grado de escape a la inmunidad en casos leves y no es tan claro si escapa a la prevención de casos graves", por lo que "hay que esperar unas semanas a ver cómo se comporta".De cara a las fiestas y encuentros por fin de año, Quirós llamó a "aportar el granito de arena" realizando reuniones espacios abiertos o bien ventilados y utilizando barbijos, además de convocar a la población a que se acerque a vacunarse para completar esquemas o darse la tercera dosis en caso de que ya le corresponda., concluyó.• El nuevo dispositivo encomenzará a funcionar a partir del próximo lunes, será vehicular y contará con una capacidad para recibir aproximadamente 5 mil personas por día.• Además, el miércoles se pondrá en marchacon el ingreso por la calle del mismo nombre y disponibilidad de alrededor de 7 mil turnos por jornada.Estos centros se suman a los otros cinco que ya están en funcionamiento (La Rural Vehicular, La Rural Peatonal, Parque los Andes, Parque Chacabuco y Villa Devoto) y se encuentran especialmente destinados a personas que no presentan síntomas compatibles con la enfermedad pero necesitan realizarse el test de manera preventiva; en estos casos también se puede asistir a cualquiera de los 23 dispositivos DetectAR sin necesidad de solicitar un turno previo.En tanto, las personas que presentan síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, dolor de garganta, etc.) deben dirigirse de manera inmediata a laque se encuentran anexas a los hospitales públicos y abren sus puertas todos los días de 8 a 20.