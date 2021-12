Télam estrena un documental sobre el trabajo de sus fotógrafos durante la crisis de 2001

MEMORIA FOTOGRÁFICA: DICIEMBRE 2001, el documental que pondrá Télam y La Televisión Pública el domingo a las 21hs VER VIDEO

Con motivo del vigésimo aniversario del estallido que derivó en la caída de Fernando De La Rúa, Télam y la TV Pública emitirán este domingo “Memoria fotográfica: Diciembre 2001”, un documental realizado a partir de las imágenes tomadas por los reporteros gráficos de la agencia nacional de noticias.El documental no solo pone en valor el archivo histórico de la agencia, sino que destaca el compromiso profesional de sus reporteros gráficos, quienes dieron testimonio desde la primera línea durante las trágicas jornadas que mantuvieron en vilo al país.“Memoria fotográfica: Diciembre 2001” cuenta con la narración en off de la actriz y cantante Cecilia Rossetto, sobre un guión del periodista Eduardo Blaustein, y la coordinación y producción de Guillermo Salmerón.“Queríamos ver de qué manera podríamos contar lo que ocurrió con el material fotográfico de Télam. Pero también queríamos revisar algunas situaciones que suelen repetirse en la Argentina, como las presiones del FMI o las recetas supuestamente salvadoras del equilibrio fiscal. Si hasta se repiten algunas caras con el paso de los años”, ironizó Salmerón.Reconocido autor de “Maradona, Sueño Bendito” y “El Marginal”, Salmerón abordó el género documental junto a Bernarda Llorente (actual presidenta de Télam) en producciones como “Humanos en el camino” y en comprometidas realizaciones como “Televisión por la Identidad”, “Televisión por la Inclusión” y “Vidas Robadas”.Aquel 19 de diciembre de hace 20 años lo vivió como protagonista: aún recuerda con detalle el momento en que, caminando por la calle junto a decenas de miles de personas, se detuvo al ver en una televisión que había renunciado Cavallo.“Me pasa que estos episodios tan duros me transportan directamente a ese momento. Me recuerdo con mis hijos muy chiquitos yendo en auto al obelisco y llegar sin bocina porque se me fue quedando ronco de tanto bocinazo”, asegura Salmerón sin poder disimular la emoción.Finalmente, reflexiona: “Mi sensación es que estamos como en el Juego de la Oca, donde estamos mal, salimos y volvemos a escuchar las mismas voces, las mismas cosas, los mismos quilombos. Salvo los que quedaron marcados como el Presidente (Fernando) De la Rúa, el resto se recicla y aparece con los mismos discursos. Ahora que mis hijos están más grandes, me angustia pensar que pasen por lo mismo y que vuelvan a la largada”.La piedra angular sobre la que se basa el documental es el archivo fotográfico de Télam. Allí trabaja, desde hace más de 29 años, Luis Ramírez Ávila, quien recuerda aquellas jornadas que marcaron a fuego al país: "Uno trabaja cotidianamente y nunca sabés si algo de ese material trascenderá. Pero veías estas fotos y decías: ‘Esto va a hacer historia’".Aún hoy, 20 años después, las imágenes continúan causándole asombro: "Fue un trabajo emocionalmente muy fuerte volver a revisar ese material para este documental”. Al referirse al impresionante trabajo de Fernando Gens, uno de los fotógrafos de la agencia, que entonces apenas tenía un año de oficio, recordó que “era una especie de pasante que ese día se recibió de fotógrafo”.Para Ramírez Ávila, “fuimos testigos de un momento único. El ‘que se vayan todos’ significaba muchas cosas. El país estaba incendiado. Nadie veía ninguna salida. La sensación de todos era que no había futuro posible. Y hoy, con el tiempo, vemos cómo sí se pudo salir”.El plantel del archivo fotográfico de la Agencia en 2001 estaba integrado por Ramírez Ávila, Walter Romero, José Domínguez, Juan Tallone y Osvaldo Fanton. “Hoy quedamos Walter y yo. El resto se jubilaron”, aclara Ramírez Ávila, y destaca la mirada detallista que tenía Domínguez, clave para la clasificación de las imágenes, tarea que permitió hallar y seleccionar la materia prima fundamental en la producción que este domingo estrenarán en simultáneo la Agencia Télam y la Televisión Pública.