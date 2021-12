"Seguir en el fútbol era tomar un riesgo", dijo cardiólogo argentino del Kun Agüero

Según el médico de la selección, la decisión del delantero argentino fue acertada.

Roberto Peidró,de retirarse del fútbol a los 33 años debido a una afección cardíaca que se le detectó en octubre pasado durante un partido de la Liga española, y aseguró que "seguir en el fútbol era tomar un riesgo".El profesional afirmó que "la arritmia ventricular (detectada a Agüero) fue tratada" y señaló que “va a andar muy bien”, pero advirtió que seguir jugando al fútbol profesional "era tomar un riesgo y siempre aconsejamos no seguir”.En ese sentido,durante una conferencia de prensa en las instalaciones del estadio catalán Camp Nou "ha entendido que no tenía sentido, y la decisión fue de lo más acertada"."Si bien puede no pasarle nada jugando al fútbol profesional, el hecho de estar todos los días de su vida ante el estrés físico y mental que implica jugar a ese nivel aumenta las posibilidades de tener algo como cualquier persona que hace un ejercicio de alto rendimiento habiendo tenido este trastorno", agregó Peidró, quien contó que siguió el caso del "Kun" desde que le fue detectada la afección cardíaca.En diálogo con Radio La Red,"He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Ya todos saben el por qué, estoy orgulloso y feliz por mi carrera", dijo el delantero que cerró su ciclo en el Barcelona, tras su exitoso paso por Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y el seleccionado argentino.