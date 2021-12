Orduna pidió completar la vacunación, ante el avance de la variante Ómicron

Orduna: "Hay que seguir completando los esquemas; hoy no hay ningún inconveniente en ir a recibir la vacuna porque las tenemos en abundancia”. Foto: Carlos Brigo

El infectólogo del Hospital Muñiz Tomás Orduna dijo este miércoles que es necesario completar "los esquemas vacunales” porque las dos dosis "dan la garantía poderosa de no tener cuadros graves" de coronavirus y advirtió que la variante Ómicron “elude parcialmente la respuesta de las vacunas”., afirmó Orduna al referirse a los 4.555 nuevos casos de coronavirus notificados en las últimas 24 horas en el país, y remarcó la importancia de “completar todos los esquemas vacunales" y mantener las medidas sanitarias de cuidado como el distanciamiento y el uso del barbijo, además de realizar actividades al aire libre y sostener la circulación aérea en los espacios interiores.El asesor del Gobierno nacional sostuvo queRespecto a la expansión de la variante Ómicron, Orduna indicó que “está acechándonos, como lo estamos viendo ahora con el inicio de un brote en Córdoba, y sabemos que siempre hablamos de contención, de retrasar la llegada que va a ser inevitable”. Un brote de contagios de Covid-19 surgió en las fiestas de egresados de cuatro colegios de la ciudad de Córdoba alcanzando al menos 90 casos, y ahora se investiga si corresponden a la variante Ómicron, mientras que 800 personas permanecen aisladas por contacto estrecho.El jefe del Servicio de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz precisó también en diálogo con El Destape Radio que la nueva variante “elude parcialmente” la respuesta de cobertura de las vacunas porque “ha generado una cantidad de mutaciones y cambios en su estructura que duplica como mínimo a lo que había pasado con Delta; tiene más de 30 mutaciones”.“En lo inmediato una variante que ha tenido tantas mutaciones probablemente obligue no solo a una tercera dosis para mejorar la cantidad de anticuerpos, sino que ya se está pensando en la generación de una vacuna que contemple a Ómicron en su componente”, estimó el especialista.Consultado sobre la efectividad de las dos dosis de vacuna, Orduna expresó que “nos dan una garantía poderosa de no tener cuadros graves, por eso es tan importante como mínimo recibir esas dos dosis”.