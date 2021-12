La Universidad Nacional de la Patagonia será conducida por una mujer

La votación, que concluyó con la consagración de la primera mujer que conducirá el rectorado. (Foto: UNP.edu.ar)

El discruso de Blanco

Por primera vez desde su creación, laserá, tras concluir este martes la votación que consagró a la magister en enfermería Lidia Antonia Blanco como rectora de esa casa de estudios.La votación, que concluyó con la consagración de la primera mujer que conducirá el rectorado de la universidad desde su creación, el 25 de Febrero de 1980, se realizó en varias sesiones dado que ninguno de los postulantes logró los votos suficientes hasta que el otro aspirante, Juan Manuel Irusta, declinó su postulación.En su discurso de agradecimiento a los asambleístas que votaron en la sede del rectorado, con asiento en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, Blanco subrayó que "como ustedes saben soy enfermera y cuando comencé la carrera"."Vengo de la Universidad del Nordeste, de Corrientes, a 3.000 kilómetros de acá. Llevo más de 38 años en Comodoro Rivadavia y me apropié de la universidad de la Patagonia, de la universidad de ustedes, de la universidad nuestra, de la universidad mía, de la universidad de mis hijos", aseguró emocionada.Agregó que "Recordó que en sus años de juventud "cuando empecé por primera vez, creía que no era para nosotros la universidad, por ser hijas de campesinos, de obreros que cultivaron la tierra. Y yo sé lo que es el trabajo porque mis padres trabajaron para darme lo mejor".Se manifestó "convencida de los principios reformistas y de la gratuidad del 49 firmada por el general (Juan Domingo) Perón que hicieron posible la universidad pública, y por eso sé lo que hay que hacer cuando las condiciones no son las mejores, porque además fui becaria, y sé cuánto hay que demostrar y esforzarse para lograr los objetivos"."Uno no se olvida de las raíces" sostuvo, tras lo cual definió que uno de los primeros ejes de su gestión será "lograr que muchos chicos que quedaron afuera de la universidad por la pandemia puedan volver porque esta es la casa del pueblo y trabajaremos para darle las mejores condiciones de vida para que puedan permanecer, graduarse y ser profesionales como ellos lo soñaron".En la misma votación de este martes, Walter Carrizo fue designado como vice rector.La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco está compuesta por cinco facultades: Ciencias Jurídicas, Ciencias Naturales y de la Salud, Ciencias Económicas, Ingeniería y Humanidades y Ciencias Sociales.Cuenta con sedes en las ciudades chubutenses de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel.