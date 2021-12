Unicef, Clubes TED y una iniciativa para darles voz a los adolescentes

El equipo de ocho jóvenes que protagonizaron las charlas. (Foto: gentileza Unicef)

La diferencia entre ser y hacer, la opción de alejarse de las redes sociales, las características de una buena clase en la escuela secundaria y las estrategias para poner de acuerdo con el otro, aunque no se piense lo mismo, son algunas de las ideas que se pusieron en juego en la primera edición de charlas para adolescentes, surgidas de la alianza entre los Clubes TED y Unicef.



La colaboración ya lleva años y venía dándose a partir del apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia a los clubes que entrenan a los chicos de escuelas públicas y privadas de todo el país para producir charlas motivacionales de formato breve. Sin embargo, por primera vez, en el marco del Día Mundial de las Infancias, ambas organizaciones dieron a conocer hace algunas semanas una serie de ocho charlas que reflexionan sobre salud mental, ambientalismo, tecnología, educación y futuro. En ellas, los chicos cuentan historias personales, sueños o preocupaciones.



#ReimagináTuFuturo es un ciclo de charlas al estilo TEDx del que participaron 8 adolescentes que abordaron temas como el rol que juega la carrera profesional en la construcción de la identidad o cómo las redes sociales impactan en las juventudes y terminan siendo moldeadoras de la realidad.



El evento surgió a partir del objetivo en común que tienen tanto Unicef como los Clubes Ted: darle a los chicos y a las chicas herramientas para que puedan expresar qué es lo que sienten, qué es lo que opinan. “El propósito final es que estas charlas se vuelvan virales, tengan alta difusión y con ellas los oradores puedan llegar no solo a sus pares sino también al público adulto que toma las decisiones para que sus palabras sean tenidas en cuenta”, asegura Natalia Calisti, especialista en Comunicación de UNICEF Argentina. “Es una manera de crear ciudadanía y garantizarles a los adolescentes el derecho a participar, a opinar y a ser tenidos en cuenta”, resume.





Para armar el “dream team” de oradores ambas entidades convocaron a chicos que ya participan de los Clubes TED. Buscaron que fuesen de distintas provincias y que representasen diversidad tanto en cuanto a género como a edades e intereses. “Los temas los eligió cada orador y el equipo solo le dio herramientas para armar una charla en ese formato y poder comunicar sus ideas”, explica Calisti.Tras un entrenamiento en oratoria y comunicación, el resultado es un conjunto de charlas motivacionales capaces de interpelar a un público adolescente, y de “contarles a los adultos quiénes son y cómo piensan los jóvenes”, como definen desde Unicef."Desde 2015 en Clubes TedX tenemos como objetivo que los adolescentes sean escuchados. Lo hacemos generando los clubes en escuelas o instituciones no formales para que los chicos descubran las cosas que los apasionan y aprendan a transmitirlas. Y también creando espacios donde los adultos y otros adolecentes puedan escucharlos", sintetiza Ariel "Hache" Merpert, director del proyecto que arrancó en ocho escuelas y durante 2020 y en plena pandemia funcionó en mil de todo el país. "Los adolescentes son un grupo subrepresentado en los lugares de toma de decisiones, por eso es necesario crear canales donde puedan expresarse y ser escuchados", resalta.Los organizadores coinciden en que la participación tiene múltiples beneficios para los oradores ya que adquieren herramientas para comunicar historias, proyectos o sentimientos. “No me alcanzan las palabras para describir la emoción y alegría que tengo por poder hacer de mi voz un registro que perdurará en La Memoria de acá en más”, sintetizaquien analizó cómo preservan sus recuerdos las distintas generaciones y las formas y significados que adoptan los recuerdos.Así lo defineque indaga en su charla en las diferencias entre “ser” y “hacer” y el rol que juega la carrera profesional en la construcción de la identidad de las personas: "Pasar por un Club Ted fue un gran autodescubrimiento. Por eso seguí participando. En la charla para Unicef puse en palabras mi crisis vocacional y me ayudó a plantearme que la gente suele identificarte con tu carrera profesional. Creo que a otros adolescentes les puede servir escucharla".Se quedan con estas herramientas para darle forma a una idea o una historia para poder comunicar más y mejor esto que les pasa en la esfera pública, en su comunidad, en las redes y en todos los canales en los que quieran transmitir esto que piensan o lo que les pasa”, resume la especialista de Unicef que anticipa que la alianza con los Clubes Ted continuará mientras haya adolescentes con algo para decir.