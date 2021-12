Exigen a un empleado que devuelva más de $1,2 millones que cobró sin trabajar

Se solicita la devolución de un total de .214.721,72 más intereses legales desde que "se adeudan hasta el efectivo pago".

El Gobierno de Entre Ríos intimó por decreto a un empleado del Ministerio de Salud provincial a que devuelva más de 1,2 millones de pesos, al considerar que le fue abonado como salario "indebidamente por inasistencias incurridas" entre 2019 y febrero de 2021.A través de una intimación en el Boletín Oficial provincial,El Estado entrerriano alertó que de no cumplimentar con el pago "se procederá a iniciar acciones legales y administrativas correspondientes al recupero del monto, junto con los intereses, gastos y honorarios".En el escrito, que lleva la firma del coordinador general y director de Asuntos Jurídicos, Germán Coronel,El monto corresponde a salarios y percepciones que se le realizaron a Godoy, quien se desempeñaba en elcomo parte del personal de servicios generales, pero que fueron "indebidas por inasistencias incurridas entre mayo de 2019 y febrero de 2021".El 11 de octubre de 2019, el hospital solicitó "licenciar los haberes" de Godoy, teniendo en cuenta que habían pasado casi tres meses en los que no se presentó a trabajar, ni hizo uso de licencia alguna, por lo que en abril del 2020 se procedió a suspender sus haberes.Asimismo, el 30 de noviembre del año pasado, volvió a sus funciones "como celador", por lo que solicitó "el alta de los haberes", aunque se detectó que continuó cobrando a pesar de no haber asistido.