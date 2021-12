Córdoba: un brote de contagios sumó 90 casos, 800 aislados e investigan si es Ómicron

Más de 800 personas permanecen aisladas por contacto estrecho.

El ministro de Salud provincial recordó que “hay stock suficiente de vacunas” para aquellos que no iniciaron su esquema".

Un brote de contagios de coronavirus surgido en las fiestas de egresados de cuatro colegios de la ciudad de Córdoba alcanza al menos 90 casos, y se investiga si corresponden a la variante Ómicron, mientras que 800 personas permanecen aisladas por contacto estrecho.El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, formuló declaraciones a medios locales en las que sostuvo que "solo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permite decir que son compatibles con la variante Ómicron”., agregó el funcionario, remarcó que "es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, no la habíamos visto con Delta”, y recordó que “hay stock suficiente de vacunas” para aquellos que no iniciaron su esquema o para que lo completen quienes deban.Asimismo, también creció en los últimos días el número de personas que asiste a los centros de testeos a corroborar si padece o no la enfermedad, tal como lo remarcó un enfermero en el Centro de Hisopados del CPC Colón, quien sostuvo que “se incrementó entre un 20% y 30% la demanda”.El Ministerio de Salud hizo hincapié nuevamente en el uso del barbijo, incluso al aire libre, la vacunación y los testeos, ante la aparición de síntomas.Respecto a los contagios surgidos en las fiestas de egresados de los colegios, se conoció que solo algunos presentan síntomas leves, y no se precisó por el momento la cantidad de vacunados existentes en ese grupo de personas.