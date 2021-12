Argentina reactiva la Base Petrel para convertirla en el polo logístico de la Antártida

En Petrel se va a construir una nueva casa para alojar a sesenta personas, tres laboratorios científicos, una planta de tratamiento de líquidos cloacales, una de potabilización y una casa de emergencias. (Foto CCA)

El objetivo es construir una pista principal de 1.800 metros de largo y otra secundaria de 1.300 en las que puedan operar los Hércules C-130. (Foto CCA)

La reactivación de la Base Petrel "es un cambio de paradigma del programa antártico argentino" El comandante conjunto Antártico, general de brigada Edgar Calandín, afirmó que “para el desarrollo del programa antártico argentino es un momento trascendental por el cambio de paradigma que significa contar con un nodo logístico que nos permita enlazar en un solo lugar el transporte aéreo con el marítimo reduciendo costos e impacto ambiental en comparación con la situación actual”, en referencia a la reactivación de la Base Petrel.



El 26 de noviembre pasado, el presidente Alberto Fernández autorizó a través del decreto 809/2021 fondos adicionales para el ministerio de Defensa que entre otros objetivos incluían la reactivación del emplazamiento que había abandonado la condición de base permanente después de un incendio sufrido en 1974.



Calandín consideró, en diálogo con Télam, que “en relación al puente actual con Marambio vamos a tener una pista con un mayor nivel de operatividad a un menor costo, especialmente en los meses de verano que son los de trabajo más intenso y en los que vamos a poder tener un mayor flujo”.



“Petrel ocupa una ubicación estratégica en el norte de la península antártica que nos permitiría concretar un eje logístico Ushuaia-Petrel similar al que hoy opera Chile entre la Base Frei y la ciudad de Punta Arenas, y creemos que con el desarrollo moderno y sustentable de este proyecto vamos a tener un atractivo y un diferencial claro respecto del resto de los operadores de programas antárticos en el norte de la península”, completó.

Argentina avanza en un plan para reactivar la base antártica Petrel con el objetivo de convertirla en el polo logístico más importante de la Península Antártica, por lo queLa Base Petrel se ubica sobre rocas a 18 metros sobre el nivel del mar, al pie del glaciar Rosamaría en la rada Petrel de la isla Dundee en el archipiélago de Joinville, a unos 1.100 kilómetros de Ushuaia y a más 3.000 de la Ciudad de Buenos Aires.Ese emplazamiento comenzó a funcionar en 1952 hasta un incendio en 1974 y luego fue operada como base temporal hasta que en 2013 se trazó un plan para reactivarla como polo logístico permanente en el continente antártico., dijo a Télam que "la idea de recuperar la Base Petrel surge en la primera gestión de Agustín Rossi como ministro de Defensa cuando se hizo una resolución en ese sentido, pero no se concretó por cuestiones coyunturales. En el gobierno anterior se intentó avanzar con el programa de Participación Público-Privada pero no se pudo, y cuando Rossi regresó como ministro"Desde 2013, que se publicó la resolución, comenzamos a ir todos los veranos a la Base Petrel a realizar pequeños trabajos para mejorar un poco la casa, llevar algo de equipamiento y retirar residuos históricos; pero a partir de este verano pasa a ser una base permanente.para la recuperación de la infraestructura. Eso facilitará saber los requerimientos para el próximo año", recordó.Humarán sostuvo que "en este primer año los objetivos son terminar de recuperar la casa habitable, reparar los portones del hangar que sufrieron el deterioro propio de la meteorología antártica, retirar la mayor cantidad de residuos que quedan en la base, y demoler cimientos de instalaciones en desuso para comenzar a diagramar esa base como un centro integral de transbordo de cargas y pasajeros multimodal en la que puedan operar buques y aviones"."Para esto,o aeronaves más pequeñas. Además, este año vamos a realizar allí los estudios hidrográficos para establecer el lugar más propicio para la construcción de un muelle que permita operar con cargas desde los buques", detalló.El militar precisó que "este verano también vamos a definir el trazado definitivo de la pista principal y se van a realizar los estudios del impacto ambiental que pueda tener la construcción de las nuevas instalaciones".hasta que sufrió un incendio hace varios años. La idea es recuperar esta base que para que nos dé una enorme capacidad logística y operativa", ponderó.Humarán indicó que "en un programa que se va a extender por los próximos tres o cuatro años la idea, además de construir las dos pistas y el muelle, es tambiéncon capacidad para sesenta personas que pueda alojar al personal en tránsito si es necesario"."El proyecto incluye una terminal de cargas de grandes dimensiones que también pueda funcionar como salón de usos múltiples, gimnasio, cancha de fútbol o lo que sea necesario eventualmente; además en el hangar podrían operar uno o dos helicópteros de manera permanente y el avión Twin Otter que hoy opera desde Base Marambio", añadió.El militar remarcó que "la puesta en funcionamiento de la Base Petrel nos permitiría centralizar todas las cargas que hay que distribuir en las trece bases antárticas argentinas y todos los materiales que hay que replegar de las mismas cada año; respecto de la base Marambio, Petrel cuenta con mejores perspectivas climáticas y meteorológicas para la operación aérea y(RHAI)"."Esto no significa que vaya a desaparecer Marambio, sino que muchos vuelos que iban a esa base para distribuir cargas o personas ahora lo van a poder hacer desde Petrel; Marambio es la principal cantera de estudios paleontológicos en la Antártida y todos esos campamentos de investigación científica van a continuar su labor", aclaró.El militar apuntó queporque se derrite; la alternativa es Petrel donde las pistas van a ser sobre un suelo más estable"."Si se cumplen los plazos previstos esperamos que la base esté operativa por completo para el verano de 2026, en esta campaña -además de las 18 personas que van a pasar el invierno allí- estamos enviando a otras 25 que durante este verano van a llevar adelante trabajos de reparación en el hangar y a 16 de la Dirección Nacional del Antártico que van a realizar los estudios de impacto ambiental", concluyó.