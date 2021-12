Hace un siglo Roald Amundsen llegaba al Polo Sur, una hazaña con apoyo argentino

El noruego Roald Amundsen tenía 39 años cuando concretó su hazaña.

Amundsen consiguió financiar su expedición gracias al apoyo de Argentina, entre otros, del empresario Pedro Christophersen. (Foto: AGN)

El navio Fram llevó a Amundsen a la Antártida.

Foto histórica: Roald Amundsen y sus compañeros mirando la bandera noruega clavada en Polo Sur.

El noruego siguió con sus expediciones hasta su muerte, en 1928, cuando cayó un hidroavión en el que viajaba.

La "carrera" al Polo Sur entre noruegos y británicos que terminó en tragedia y mito Aunque Roald Amundsen pasó a la historia como el líder de la primera expedición terrestre en alcanzar el Polo Sur, su hazaña siempre estará entrelazada con la tragedia de la expedición "Terra Nova" encabezada por el inglés Robert Falcon Scott, que alcanzó el Polo cinco semanas después pero sus integrantes murieron congelados durante el regreso.



El historiador Pablo Fontana afirmó que "la era 'heroica" de la exploración antártica comienza en 1895 y se extiende hasta el final de la Primera Guerra Mundial;."Se trataba de expediciones científicas, varias de ellas de las potencias imperiales, que se extendían por uno o dos años antes de regresar, aunque Argentina ya mantenía presencia permanente en el Observatorio Orcadas desde 1904", dijo.



"Tanto la expedición de Amundsen como la de Scott avanzaron sobre la Antártida desde el Pacífico; pero mientras que el británico era menos propenso a escuchar recomendaciones e insistió en decisiones que le costaron la vida, el noruego tuvo una planificación muy detallada que le evitó sobresaltos serios", apuntó.



Fontana contó que "en aquel momento una parte de la opinión pública le reprochó a Amundsen haber preparado su expedición en secreto y algunos lo consideraban una deslealtad, también se llegó a decir que Amundsen privilegiaba su vocación por llegar al Polo Sur en desmedro de la ciencia, pero la verdad es que ambas expediciones realizaron investigaciones y relevamientos".



"Amundsen era un explorador muy dedicado y detallista, había vivido un tiempo con los Inuits en el ártico y adoptó de ellos muchas cosas como el tipo de abrigo y los trineos de perros, era un planificador obsesivo que organizó una expedición que le permitió llegar bastante bien al Polo, además contó con el apoyo de un explorador experimentado como Nansen que puso a su disposición un buque especialmente pensado para las aguas polares como el 'Fram'", resaltó.



El historiador mencionó que "Scott no atendió a las advertencias de los compañeros de expedición respecto de las dificultades de utilizar ponys para movilizarse porque se hundían en la nieve y además tenían que cargar mucho forraje, mientras que los perros de Amundsen eran comida que se autotransportaba porque si era necesario se podían sacrificar para alimentar a los otros perros o a los expedicionarios".



"Luego de la desilusión de encontrarse con una una carpa y una bandera noruegas en el Polo, Scott y sus compañeros mueren de hambre y de frío en el regreso, la imagen pública de Scott fue romantizada por los británicos que lo presentaron como un héroe que se sacrifica negándose a abandonar muestras geológicas; décadas más tarde su imagen es revisada en forma crítica, pero en los últimos años la investigación histórica vuelve sobre su legado y contextualiza algunos hechos y decisiones que se habían achacado a su impericia", completó Fontana.



La aparición en la zona de la expedición noruega del explorador Roald Amundsen hizo que la expedición de Scott afrontara el reto de ser el primero en llegar al Polo Sur; el equipo principal de exploradores del capitán Scott estaba formado por un grupo de cinco hombres que llegaron al Polo sur el 17 de enero de 1912 para encontrarse con que el grupo de Amundsen los había precedido.



El éxito de la gesta de Amundsen quedó atado frente a la opinión pública a las muertes de Scott y de sus compañeros durante el trayecto de retorno; la recuperación de las anotaciones de viaje de Scott que llevó a cabo una expedición de búsqueda ocho meses más tarde, permitió conocer y difundir muchos detalles de la expedición de Scott.



La base antártica que Estados Unidos construyó en el Polo Sur en 1956 lleva el nombre Amundsen-Scott en homenaje a ambos exploradores.

Una expedición encabezada por el explorador noruego Roald Amundsen se convirtióen la primera presencia del hombre en el Polo Sur, hazaña que pudo ser completada con el apoyo prestado por empresarios pesqueros argentino-noruegos.En un principio, la idea de Amundsen era llegar al Ártico y conquistar el Polo Norte, para ello utilizó un navío preparado para navegar entre el hielo; obtuvo la licencia para tripular y comandar el “Fram”, el navío de exploración polar de Fridtjof Nansen, y consiguió recoger una gran cantidad de dinero para financiar su proyecto.En 1909, sus rivales estadounidenses, Frederick Cook y Robert Peary, anunciaron cada uno de ellos por separado, que habían llegado al Polo Norte, y aunque luego de comprobó que no lo habían logrado,, afirmó en diálogo con Télam que “hay un hecho muy poco conocido sobre la expedición de Amundsen al Polo Sur y es que, que era uno de los propietarios de la Compañía Argentina de Pesca que operaba con su factoría principal en la isla San Pedro, Georgias del Sur”.“Cuando Amundsen estaba alistándose en su estación de invierno antes de comenzar la marcha al Polo Sur el buque de ellos, el ‘Fram’, llega a Buenos Aires y no les quedaban fondos para nada; es Christophersen quien los financia para continuar la expedición y de hechogracias a estos recursos”, apuntó.El historiador señaló que “Amundsen cuando vuelve de la expedición se va a la estancia de Christophersen en la provincia de Santa Fe que se llamaba ‘Carmen’ porque él, director supremo de la Nación Argentina. Ahí escribió parte de su libro sobre el Polo Sur donde le agradece a tres personas, al Rey de Noruega, a Nansen que le prestó el buque, y a Christophersen”.“De hecho en el camino al Polo Sur, y cuando asciende a la meseta antártica le pone el nombre de 'Tierra de Carmen' por la esposa argentina de Christophersen, lamentablemente este último topónimo no fue oficializado, pero los de las dos montañas sí”, añadió.Fontana contó que Amundsen después vuelve a Buenos Aires y se reúne con científicos argentinos en el Instituto de Geografía Argentino, así como con el Perito Moreno, y en una cena en el club Alemán también estuvo con Christophersen y con Thorvald Nilsen, comandante del ‘Fram’ quien después de la expedición se radica en Buenos Aires donde fallecería en 1940.El investigador subrayó queél se había preparado para ir al Polo Norte hasta que aparece un estadounidense diciendo que ya había llegado, aunque después se comprobó que era falso; Amundsen entendió que el Polo Norte ya no despertaba el mismo interés internacional y decidió reorientar su expedición para ser el primero en el Polo Sur”El historiador explicó que, de hecho en la expedición de Nordenskjöld de 1901 todavía estaban los dos países juntos, la independencia noruega era muy reciente y la expedición de Amundsen es uno de los mitos fundacionales modernos del estado noruego”.a través de empresarios radicados en nuestro país como Larsen, Christophersen y otros en iniciativas como la Compañía Argentina de Pesca”, recordó.Fontana subrayó que en la "época heroica" de la exploración antártica las expediciones hacían una base en la costa, y algunas lanzaban una travesía de un mes hacia el Polo, peroLa forma permanente de habitar la Antártida, subrayó Fontana, la creó Argentina con esta idea de dotaciones anuales que se renuevan como una cuestión cíclica y "eso cambia la percepción del tiempo en la Antártida respecto de las expediciones que eran una cuestión más lineal con un principio y un final”.porque una vez que el Polo Sur es alcanzado se perdió parte de la fascinación que éste generaba; entre esto y la llegada de tecnologías como la radio o el telégrafo sin hilos, el comienzo de la Primera Guerra Mundial y la aparición de buques más potentes y resistentes se pasa de la ‘era heroica’ a la ‘era mecánica’ que comenzaría alrededor de 1920 ya sin el afán de alcanzar el Polo Sur”, enfatizó.“Esta ‘era mecánica’ es para la Argentina una época de continuidad, porque mientras los europeos prácticamente habían dejado de enviar grandes expediciones a la Antártida nosotros seguíamos con una presencia permanente e ininterrumpida allí”, completó Fontana.en una misión de búsqueda y rescate de una expedición aérea al Polo Norte con la que se había perdido contacto.