La empresa responsable del derrame de petróleo en Río Negro todavía no se hizo cargo

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación,, alertó este lunes que "siempre un derrame de petróleo tiene un impacto serio", al analizar la situación de la avería verificada el sábado en un oleoducto del área de Medanito, 20 kilómetros al sur de la localidad rionegrina de Catriel."Está claro que las imágenes son impactantes y siempre un derrame de petróleo tiene un impacto serio", afirmó el funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible."No es inocuo y no podemos de ninguna manera subestimar esa situación", señaló el viceministro de la cartera en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Nacional.Y remarcó:Federovisky indicó que en primer lugar se trata de "contener la contingencia y evitar que el crudo siga fluyendo, colocar las barreras de contención, recuperar la cantidad de crudo que se pueda recuperar y hacerle un tratamiento como corresponde".evalúa el derrame de petróleo en la provincia de Río Negro, a la vez que se le exigió a la empresa responsable, Oleoductos Del Valle, la presentación del seguro de caución ambiental, informó el pasado domingo la cartera encabezada por Juan Cabandié, en un comunicado.Al respecto, Federovisky declaró que "es obligatorio porque toda empresa que tiene una actividad de potencial riesgo está obligada por la ley a presentar ese seguro ambiental que de alguna manera defiende al Estado y a los ciudadanos de un pasivo ambiental de estas características"."Intimamos a la empresa el día sábado para que presentara en 48 horas ese seguro ambiental, pero hasta el momento no lo ha hecho", precisó el funcionario y adelantó que si no lo hace "iniciaremos las acciones legales correspondientes".En relación a las próximas tareas,Asimismo, expresó que las causas del hecho aún continúan en investigación y que "va a llevar su tiempo determinar si se trató de una desidia, una negligencia, o un error en la operación del oleoducto"."Una vez que esté determinado se actuará ante la Justicia en consecuencia", agregó y enfatizó que "por el momento nuestra preocupación es tratar de contener el incidente y que tenga el menor impacto posible".La avería se verificó el sábado en Medanito, en el oleoducto que une a la Cuenca Neuquina,, con Puerto Rosales, en el sur de la provincia de Buenos Aires y desde allí con las más grandes refinerías argentinas.Medanito es la principal zona productiva de Río Negro, pero además el incidente ocurrió en un sector en donde el sistema ya cuenta con el petróleo que se inyecta desde los yacimientos neuquinos, incluyendo los de Vaca Muerta.