Murió una mujer que fue atropellada por un auto junto con otras cuatro personas

Una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas en la mañana de este domingo, cuando un automóvil fuera de control chocó contra un poste de luz y subió a la vereda en el barrio porteño de Balvanera, informaron fuentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.El hecho, cuyas causas se investigan, ocurrió a las 6.30 en el cruce de las avenidas Pueyrredón y Rivadavia, en plaza Miserere, y fue protagonizado por un Peugeot 206 conducido por un joven de 28 años.Fuentes de la Policía porteña indicaron que elSegún las fuentes "una de las mujeres atropelladas murió horas después, mientras que las cuatro personas restantes, tres hombres y una mujer, fueron trasladadas con politraumatismos por el SAME a los hospitales Ramos Mejía y Rivadavia".Por su parte, el director del SAME, Alberto Crescenti, señaló que los heridos fueron seis, de los cuales dos fueron derivados al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía "con lesiones de consideración".En declaraciones a la señal TN, Crescenti dijo que cuando la ambulancia llegó al lugar se encontró que "gente con diversos politraumatismos".De los restantes heridos, dos fueron trasladados al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand y otras dos al Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia."Creo que son cuatro mujeres y dos hombres", señaló el director de SAME, que no pudo precisar si el conductor del auto se encuentra entre los heridos."Cuando llegamos había muchos heridos, es difícil saber quién estaba arriba del auto. Aparentemente (los atropellados) estaban por cruzar la calle", señaló.Intervino el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Este que caratuló la causa como “lesiones” y “homicidio”, precisaron las fuentes.