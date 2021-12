Se celebró la octava edición de "Cromañón nos pasó a todos"

Foto Pepe Mateos

La octava edición del encuentro "", organizado por la coordinadora que reúne a víctimas y familiares del incendio de ese local durante un recital el 30 de diciembre de 2004 en el quey más de 1.400 resultaron heridas, se realizó este sábado por la tarde en el predio de la megamuestra Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli.A lo largo de la tarde sobre else presentaron diversas bandas y espectáculos teatrales, mientras que en la Plaza de las Banderas hubo puestos informativos sobre políticas sanitarias, vacunación contra el Covid-19, testeo de VIH y talleres artísticos., integrante de la organización, afirmó en diálogo con Télam “esta es la‘Cromañón nos pasó a todos’ que es organizado por la coordinadora Cromañón e incluye diversas actividades con una perspectiva multicultural con espacios que hablan del cuidado de la salud, el medioambiente y los derechos humanos en simultáneo con presentaciones como las de ‘Teatro x la Identidad’ y muchas bandas amigas”.“El encuentro siempre se hizo en Tapiales aunque la edición del año pasado, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, se realizó en el Centro Cultural Haroldo Conti del Espacio de la Memoria en la ex-ESMA. Este año ante la incertidumbre decidimos trasladarlo apara garantizar el aforo y cuidar a la gente que viene”, recordó.Oyola subrayó: “Nosotros lo que hacemos siempre es tratar de recordar lo que éramos aquella noche y, la música fue lo que nos reunió esa noche y por eso volvemos a encontrarnos con la música, el arte, la cultura, los abrazos, las sonrisas y las familias; todo eso que nos sostuvo a lo largo de estos años es lo que trajimos hoy a Tecnópolis y que llevamos a cada actividad de la coordinadora Cromañón”.“La coordinadora es un espacio de contención y de militancia hermoso porque nos atraviesa a todos y todos hablamos un mismo idioma, si bien la coordinadora está integrada por supervivientes hoy también cuenta con familiares, amigos, parejas y personas que se suman a levantar la bandera de que Cromañón nos pasó a todos; vienen muchos chicos jóvenes que quieren sumarse a militar y eso va ampliando un espacio de pertenencia y sanación en el que entendemos que la palabra y la acción curan todo lo que nos pasó”, enfatizó.La voluntaria resaltó: “Hoy trajimos una muestra de fotos que siempre nos hace muy bien porque cuenta cómo fue creciendo la organización desde que empezamos juntando juguetes y reclamando la ley de reparación histórica que con mucha lucha salió por unanimidad, y después de esa lucha nos dimos cuenta que estar juntos nos hacía bien; empezamos con unas remeras azules, después con la imagen de las zapatillas, y ahora tenemos un logo con una mariposa formada por dos personas que se abrazan y las zapatillas como alas porque no están más estáticas”.“Nuestra bandera ya no dice más ‘Cromañón nos pasó a todos’, ahora dice ‘Cromañón nos pasó a todes’ porque vamos avanzando como avanza el país y como avanza la sociedad, tratamos de integrarnos con todas las luchas colectivas para que todos nos escuchen como una sola voz”, agregó.Oyola mencionó que “en la última semana estuvimos dando una charla en el colegio Carlos Pellegrini junto a la legisladora Ofelia Fernández y otra en la escuela a la que asistía Walter Bulacio sobre violencia institucional y los que nos escuchaban eran chicos que no habían nacido cuando pasó lo de Cromañón y nos escuchaban con mucho interés; nosotros tratamos de romper con esa estigmatización de los jóvenes que estábamos ahí y les contamos la solidaridad y la organización que hubo entre nosotros para salvarnos los unos a los otros, les decimos que el que está al lado les puede salvar la vida, que no dejen de salir, que todo lo que encaren lo hagan con cuidado y responsabilidad y que aunque a los jóvenes muchas veces se los cuestiona sólo por ser jóvenes ellos tienen que ser ellos mismos”.Este año el Encuentro contó con la participación de artistas como Seda Carmín, Beto Olguín, La Perra que los parió, Teatro x la identidad, Una Obra redonda y la participación internacional de Jimmy Rip & The Trip, entre otros.