Contienen un gran derrame de petróleo en una zona productiva de Río Negro y evalúan daños ambientales

Una brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación realizaba tareas de inspección y evaluación del daño producido por la rotura de un oleoducto de transporte de crudo dentro del área de Medanito, 20 kilómetros al sur de la localidad rionegrina de Catriel, el que logró ser contenido, tras lo cual una legisladora provincial presentó una denuncia penal y las autoridades nacionales iniciaron un "expediente administrativo con un sumario para establecer responsabilidades" en el caso.El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, aseguró que"No solo dispusimos la gestión de la Brigada de Control Ambiental para evaluar los daños sino también la exigencia de reclamar el seguro ambiental obligatorio y, de existir, ejecutar la póliza correspondiente para que el daño no recaiga sobre el Estado y los ciudadanos", indicó el funcionario.El incidente se produjo dentro del área Medanito, ubicada al noreste de la Cuenca Neuquina, de la concesionaria Petróleos Sudamericanos, en un oleoducto de 16 pulgadas, informaron autoridades de Río Negro.La avería se detectó este viernes por la tarde en el oleoducto que conecta la estación de bombeo El Medanito con la estación de bombeo de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén.Un video que se viralizó en las redes obtenido por el vecino Daniel Lezcano mostró el derrame y presentó "una corriente de petróleo, similar al de un río" en zonas de Medanito , anegadas por el crudo.(Video gentileza de Daniel Lescano, vecino de la zona)Si bien aún no se pudo mensurar el volumen derramado y la superficie afectada, el derrame activó un plan de contingencias por el cual la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro también movilizó a sus inspectores al lugar para evaluar los daños y supervisar la tarea de los equipos de bombeo enviados por la empresa Oleoductos del Valle (Odelval).Este sábado cerca de 20 camiones con equipo especiales de bombeo trabajaban en el lugar en tareas de contención y, si bien se informó en forma preliminar que no habría afectación de los cursos de agua, "se está siguiendo de cerca a las empresas que están trabajando en la contención para minimizar al máximo el impacto en el lugar", añadió la Secretaría de Ambiente rionegrina.Por su parte, la empresa Oldelval explicó en un comunicado que el derrame de hidrocarburosy que las tareas actuales"Oldelval desplegó un importante operativo en la zona para iniciar los trabajos de recuperación del crudo y la limpieza de la zona, tanto en el suelo, como en la vegetación", dijo la compañía y señaló que "las causas del hecho aún continúan en investigación".Fedorovisky detalló que, según un comunicado de Ambiente."La cartera de Ambiente nacional impulsa en todo el país el cumplimiento de lo establecido por la Ley 25675 -general del ambiente- en su artículo 22. Esto quiere decir que aquellas actividades riesgosas que potencialmente puedan conllevar un incidente ambiental deben contar con una garantía financiera para responder por los siniestros que la actividad pudiera causar", indicó el escrito y explicó queAdemás, Federovisky afirmó que si la compañía no contara con ese seguro "se iniciarán las acciones legales correspondientes para que sea la empresa que provocó el daño la que remedie sus consecuencias y se haga responsable por lo ocurrido".De todas formas, explicó que "se inició hoy mismo un expediente administrativo con un sumario para establecer las responsabilidades que eventualmente puedan ser motivo de querella penal contra la empresa, para garantizar que se ejecuten todas las tareas correspondientes de remediación del daño ambiental".Por su parte, la legisladora provincial Daniela Salzotto impulsó una denuncia penal para que se investigue en forma urgente el hecho dado que afecta a una de las principales zonas productivas de Río Negro.En su escrito, la diputada señaló que "ante el extremo hecho de derrame acontecido, solicito pueda investigarse causales posibles del hecho derrame producido, si contaban los caños y sistema en cuestión un sistema de Protección Catódica, en caso de que ello así lo fuera, conocer que tipo llevaban a cabo, y mantenimiento del mismo" y reclamóentre otras cuestiones.El oleoducto averiado une a la Cuenca Neuquina, la principal región productora de petróleo del país, con Puerto Rosales en el sur de la provincia de Buenos Aires y desde allí con las más grandes refinerías argentinas., pero además, el incidente ocurrió en un sector en donde el sistema ya cuenta con el petróleo que se inyecta desde los yacimientos neuquinos, incluyendo los de Vaca Muerta.