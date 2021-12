"Hay progresos de gran magnitud, pero las metas no se alcanzaron", advierte un especialista en Chagas

Cómo funciona el programa salteño de control vectorial

La supervisora del programa de Vigilancia Epidemiológica de Salta, María Valdez, señaló que en la provincia existen áreas "donde existe el vector (vinchuca), que son los departamentos Anta, Cafayate, San Martín -donde está Tartagal-, La Viña, Metán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y San Carlos" , pero aseguró que en los últimos dos años no hubo personas que hayan contraído la enfermedad de Chagas por haber sido picadas por ese insecto.



"En estos Departamentos se hace control vectorial, o sea, controlamos la existencia de la vinchuca. En el resto no se hace control vectorial porque no estaría el vector", indicó a Télam la funcionaria salteña.



Valdez aseguró que "hace un par de años que no tenemos Chagas agudo en Salta, es decir, de personas que hayan contraído la enfermedad por haber sido picados por una vinchuca".



"Lo que sí tenemos son casos de Chagas crónico, que son personas mayores que pueden haber consultado por alguna sintomatología, se hacen los análisis y se les puede encontrar la patología", agregó.



Asimismo, detalló que "a la vez, la provincia constantemente hace búsqueda activa de pacientes, por ejemplo en los niños en el ingreso escolar", y destacó que "a todas las mujeres embarazadas se les pide el estudio de Chagas, sífilis y VIH para saber si están infectadas".



"Si el niño de esa mujer está infectado, apenas nace ya se le puede hacer el tratamiento", indicó Valdez, quien precisó que "el Servicio de Cardiología del hospital San Bernardo hace un trabajo bastante amplio con los pacientes con Chagas, al igual que el hospital Papa Farncisco, en Salta Capital".



Además, apuntó que "el tratamiento contra el Chagas actualmente se realiza, pero la mayor indicación es en los niños menores porque es más tolerado que en los pacientes adultos, a quienes se les debe realizar distintos análisis para recién poder indicarle el tratamiento".



La funcionaria sostuvo que en Salta funciona "la parte vectorial, que está a cargo del programa de Reservorios y Vectores y que también depende de la dirección de Epidemiología, y la parte no vectorial, que es el programa de Vigilancia Epidemiológica".



"En cuanto al control del vector, lo que se hace es, ante la denuncia de algún paciente que haya encontrado una vinchuca en su casa, se pide la captura, nunca con la mano, y en lo posible viva".



Eso "se envía al programa, que a su vez lo manda a Córdoba para estudiar si esa vinchuca tiene o no el parásito transmisor de la patología", comentó.



Valdez indicó que "en Salta también se registra el Chagas de transmisión vertical, o sea el que se transmite de la mamá al niño".



"A la evaluación dentro de las viviendas la realiza el Programa Nacional de Control de Vectores, que van a la vivienda hacen la evaluación para certificar la presencia de vinchucas", aseguró.



"A partir de allí se hace una planificación, porque son ellos los que van a ir a hacer el tratamiento en el domicilio, y todo eso es para evitar la infección", sostuvo Valdez.



Por otro lado, contó que "el último viernes de agosto de cada año se trabaja en Salta el día de una Argentina libre de Chagas, y el 14 de abril el Día Mundial del Chagas", y acotó que "se hacen campañas preventivas y se trabaja mucho con las escuelas, en la parte de prevención, lo que es sumamente importante porque los niños son los que avisan a los padres".



Finalmente, precisó que "en lo que va del año, de las embarazadas estudiadas 280 fueron positivas para Chagas, y cuatro de sus hijos fueron positivos", y añadió que "tenemos entre 7 y 12 niños positivos recién nacidos por año".