Chagas, una enfermedad "silenciosa" que afecta a un millón y medio de personas en el país

El chagas es una infección causada por un parásito llamado Trypanosoma cruzi (T. cruzi). Foto: Emilio Rapetti

También se investigan que factores como los agentes causales, vectores, hospedadores, reservorios, clima, vegetación, concepciones culturales y prácticas alrededor del Chagas. Foto: Emilio Rapetti

"Argentina es reconocida por tener el laboratorio productor del benznidazol, medicamento indicado para el tratamiento etiológico del Chagas, que cuenta con aprobaciones de agencias regionales de diferentes países y de la FDA de los Estados Unidos" Andrea Gómez Bravo, representante de la Fundación Mundo Sano

La OMS destacó un centro santiagueño para la atención Santiago del Estero cuenta con un Centro de Chagas y Patología Regional que es modelo en la Argentina y además fue declarado como colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Atención Médica y Clínica de la Enfermedad de Chagas, en donde actualmente se avanza en diferentes investigaciones para la detección más rápida de la enfermedad y de nuevos tratamientos.



En diálogo con Télam, el director del Centro y asesor de la Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Provincia, Oscar Ledesma Patiño, detalló que "este centro se creó para la asistencia médica, investigación y educación, y actualmente es referente a nivel de Latinoamérica para capacitar a recursos humanos, ya que aquí concurren becarios desde México, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Salvador, entre otros, que vienen a capacitarse en lo teórico y práctico".









Es un centro que además de hacer el diagnóstico, control y tratamiento de la enfermedad de forma gratuita, cuenta con un equipo de investigadores que avanza en diferentes frentes contra la enfermedad de Chagas.



"La investigación hoy avanza en la búsqueda de una técnica adecuada que tenga alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del recién nacido de madre chagásica, porque las técnicas que se utilizaban son muy engorrosas ya que requieren de mucha presencia del técnico para buscar el parásito y muchas veces hace que eso, a pesar de estar bien aceitado, no de en la práctica los resultados que se requieren", indicó Ledesma Patiño.



"Los estudios actuales van en búsqueda de reacciones rápidas, de un testeo que nos permita en minutos tener un diagnóstico del recién nacido", manifestó.



Además detalló que "se investiga a la mujer adolescente embarazada, porque se estima que si esta tiene Chagas y se la trata, hay menos probabilidad de que transmita el día de mañana a su hijo la enfermedad".



Otra línea de investigación, según indicó Ledesma Patiño, es que "se está en la búsqueda de nuevos tratamientos, ya que los que existen son efectivos en un 80 u 84% en casos agudos iniciales, pero se está en duda con algunos tratamientos en la fase asintomáticas".



"Esto está en investigación, se hicieron varios de esos estudios, a donde de pronto no dilucidamos la efectividad real de los esos tratamientos y por eso se están buscando alternativas para el tratamiento", puntualizó.



Asimismo manifestó que se trabaja actualmente en forma conjunta con Barcelona y Bolivia en la búsqueda de los reactivos.



"Este es el centro de mayor complejidad en la provincia, a donde además de hacer el diagnóstico de la enfermedad a través de laboratorio, hay un diagnóstico clínico, tratamiento y todo los estudios que requiere en chagásico, tales como radiografías, electrocardiograma, holter, ergometría, ecocardiografía, entre otros", explicó.

Foto: Emilio Rapetti

Las claves para la detección del Chagas A continuación, algunas de las definiciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación en relación a la enfermedad del Chagas:



• Es una infección causada por un parásito llamado Trypanosoma cruzi (T. cruzi). En general, no presenta síntomas y sólo 3 de cada 10 personas infectadas desarrollan la enfermedad. En estos casos, puede afectar el corazón o el sistema digestivo.



• Es detectado con un análisis de sangre que se realiza, de manera gratuita, en los centros de salud y hospitales del país.



• Es prevenible, tratable y curable si es detectado a tiempo.



• No se transmite a través de la lactancia, ni por convivir, besar, abrazar o tener relaciones sexuales con personas que tienen la enfermedad.



• Cualquier persona tiene derecho al diagnóstico y tratamiento de Chagas. Son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país (Ley 26.281).



• Todos los servicios de salud están obligados a realizar el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de personas gestantes y sus hijos.



• Se promueve realizar el diagnóstico a toda persona que haya viajado, viva o haya vivido en una zona con vinchucas o que su madre o abuela materna hayan vivido en una zona con vinchucas o tenga/n Chagas.



• Bebés, niñas, niños y adolescentes con Chagas, pueden curarse si reciben el tratamiento médico adecuado.



• Dentro de los principales modos de transmisión se destacan: de persona gestante a hijo/a durante el embarazo o el parto y transmisión vectorial a través del insecto conocido como "vinchuca" o "chinche", cuando están infectadas con el T. cruzi.



• Provincias que certificaron la eliminación de la transmisión vectorial por Triatoma infestans (la principal especie de vinchuca de Argentina) son Río Negro, Misiones, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, San Luis, Tucumán, Corrientes, en tanto que las provincias a certificar son Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa.



• La certificación no implica que sean zonas libres de Chagas, sino de la transmisión vectorial por Triatoma infestans.



• El resultado positivo de Chagas no debe ser una limitación para el ingreso a los establecimientos educativos (Art. 4 Ley 26.281.).



• Está prohibido realizar los estudios para Chagas a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad (Art. 5 Ley 26.281.).



• El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con el proyecto "Interrupción de la transmisión del T. cruzi y control de la enfermedad de Chagas en la República Argentina - Etapa II - Fonplata ARG 41/2019", que establece lineamientos para el abordaje integral de Chagas.



• Entre otros aspectos importantes de la Ley de Chagas 26.281, se establece que la capacitación, educación e investigación en Chagas deberán ser estimuladas y financiadas por parte del Estado. En este marco se trabaja en estrategias de educación y comunicación en articulación con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática del Chagas .



Información: 0800-222-1002, opción 8.

Identificada en el pasado como la enfermedad de los pobres, el Chagas sigue siendo una amenaza silenciosa para los habitantes de una vasta región de América Latina, que incluye a la Argentina, donde se estima, según cálculos de la Organización Mundial de a Salud (OMS).El Chagas no tiene la visibilidad pública de otras enfermedades que afectan a los sectores urbanos, pero mantiene latente la preocupación y ocupación de las autoridades, del mundo científico y algunas ONGs, que reivindican la utilización de las dos leyes nacionales que existen en la materia: la 26.281, de prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad; y la 26.279, de pesquisa neonatal.Ambas se suman a obligaciones internacionales contraídas por el país por tratarse de una enfermedad endémica presente en varias provincias.Dentro de los principales modos de transmisión figuran el de persona gestante a hijo durante el embarazo o el parto y la transmisión vectorial a través del insecto conocido como "vinchuca" o "chinche", cuando están infectadas con el parásito Trypanosoma cruzi (T.cruzi)La enfermedad de Chagas, desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina y Chile, no obstante lo cual, los flujos migratorios permitieron su expansión a zonas donde antes era desconocida, como otras regiones de Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón y Australia.En Argentina, las provincias que certificaron la eliminación de la transmisión vectorial por Triatoma infestans (la principal especie de vinchuca de Argentina) son Río Negro, Misiones, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, San Luis, Tucumán, Corrientes, en tanto que las provincias a certificar son Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.La enfermedad, un trabajo que fue profundizado por el sanitarista argentino Salvador Mazza, quien trabajó e investigó en forma incansable en las regiones más pobres del noroeste.El Ministerio de Salud de la Nación define al Chagas como una infección causada por un parásito llamado Trypanosoma cruzi (T. cruzi), que generalmente no presenta síntomas y sólo 3 de cada 10 personas infectadas desarrollan la enfermedad. En estos casos, puede afectar el corazón o el sistema digestivo.Asegura además que el Chagas, y además no se transmite a través de la lactancia, ni por convivir, besar, abrazar o tener relaciones sexuales con personas que tienen la enfermedad."Argentina sancionó en 2007 la ley que dictamina como obligatoria la realización y notificación de pruebas diagnósticas para todas las mujeres embarazadas, recién nacidos de madres con Chagas y sus otros hijos, así como también el control de las donaciones de sangre y órganos", explicó a Télam Andrea Gómez Bravo, representante de la Fundación Mundo Sano , la principal organización no gubernamental dedicada al seguimiento y tratamiento del Chagas y otras enfermedades como el Dengue, el Zika y el Chikunguya.El trabajo de la fundación, asegura Gómez Bravo, se vincula y se enmarca en las actuales estrategias regionales y mundiales establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas."Argentina -explicó- cuenta con importantes institutos de investigación reconocidos regionalmente como son el Instituto Nacional de Parasitología Mario Fatala Chaben y el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular Ingebi-Conicet y en la región es reconocida por tener el laboratorio productor del benznidazol, medicamento indicado para el tratamiento etiológico del Chagas, que cuenta con aprobaciones de agencias regionales de diferentes países y de la FDA de los Estados Unidos"."A nivel mundial muchas instituciones y organizaciones aportan a la lucha contra la enfermedad desde diferentes enfoques. En la actualidad, los esfuerzos se centran en encontrar herramientas para mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad con el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas que puedan ser implementadas en terreno, que sean rápidas, seguras y accesibles", dijo Gómez Bravo.Explicó que los programas de la Fundación en relación al Chagas "están focalizados en la vigilancia y control entomológico, el mejoramiento sanitario de viviendas rurales con participación comunitaria y el acceso al diagnóstico y tratamiento".En la actualidad, entre 6 y 8 millones de personas padecen Chagas en el mundo, de las cuales 1,2 millón son mujeres en edad fértil, lo que determina quey la mayoría no acceda al diagnóstico ni al tratamiento."Nuestro mayor objetivo es lograr que en 2030 ningún bebé nazca con Chagas, es decir, que el 100 por ciento de las mujeres en edad fértil hayan sido diagnosticadas y tratadas. Para ello llevamos a cabo el programa de vigilancia y control de vectores (vinchucas) con mejoramiento sanitario de viviendas rurales, que incluye acciones de vigilancia y control entomológico y el mejoramiento sanitario de viviendas rurales con participación comunitaria de los habitantes del lugar", dijo Gómez Bravo."En las áreas endémicas de Argentina, brindamos la posibilidad de acceder de manera gratuita al diagnóstico del Chagas a través de operativos serológicos in situ, y a todas aquellas personas con resultado positivo les facilitamos la posibilidad de realizar su tratamiento y seguimiento con nuestro personal médico. Y en área no endémica, realizamos la captación de madres con Chagas y sus niños y para brindarles acceso a diagnóstico y tratamiento", aseguró.Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Chagas es una enfermedad casi 100 por ciento curable si se trata en sus etapas iniciales con los medicamentos: Benznidazol y Nifurtimox. Es endémica en 21 países de las Américas (Sur, Centro y Norte) y afecta a un estimado de 6 millones de personas, con un registro de 30.000 nuevos casos cada año, 12.000 muertes en promedio y 8.000 recién nacidos se infectan durante la gestación.En el mundo cerca de 28 millones de personas están en riesgo de infección, de 7 a 8 millones están infectados actualmente y 3 millones sufren de enfermedad crónica, en tanto que en las últimas décadas se ha expandido debido a fenómenos migratorios de pacientes infectados desde Latinoamérica. Actualmente hay 300.000 personas infectadas en los EEUU y más de 80.000 en Europa. Cada año son comunicados aproximadamente 56.000 nuevos casos, principalmente niños.