López Obrador exhortó al Gobierno de los EEUU a que reoriente su política migratoria

El mandatario recordó que le ha insistido a su par estadounidense, Joe Biden, personalmente y mediante cartas, en la necesidad de invertir en programas sociales en Centroamérica para prevenir la migración ilegal.

Más de 190.000 migrantes fueron detectados por autoridades mexicanas entre enero y septiembre de este año, el triple que en 2020, y cerca de 74.300 fueron deportados

Estados Unidos, a su vez, registró que 1,7 millones de personas ingresaron ilegalmente desde México entre octubre de 2020 y septiembre pasado, un récord histórico, de acuerdo a lo informado por medios locales

"Se requieren alternativas migratorias y vías legales para evitar tragedias como ésta", señaló en Twitter la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)

"Hay que atender el problema en las comunidades de origen, que la gente no se vea obligada a migrar" Presidente Andrés Manuel López Obrador

Lamentamos profundamente el accidente ocurrido hoy en Chiapas, en el que 49 personas migrantes perdieron la vida y más de 50 resultaron heridas.Nuestras sinceras condolencias a sus familiares. Se requieren alternativas migratorias y vías legales para evitar tragedias como ésta. pic.twitter.com/xm0XGcvGZA — ACNUR México (@AcnurMexico) December 10, 2021

El flujo de indocumentados se multiplicó tras la llegada al poder de Biden, quien prometió analizar sus casos

El traslado de migrantes en camiones es uno de los métodos más habituales con el que los traficantes de personas los internan en territorio mexicano, con el objetivo de llegar hasta la frontera norte e intentar cruzar hacia Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que la muerte de 55 migrantes en un accidente en México debería servir para que Estados Unidos reoriente su política migratoria, e insistió en que el fenómeno de los indocumentados no se resolverá por la fuerza."Estas desgracias tienen que servir para que se tome conciencia y se atienda el problema de fondo", dijo López Obrador, al señalar la necesidad de abordar "las causas que originan estos lamentables hechos"."Vamos a seguir insistiendo en que el problema migratorio no se resuelve con medias coercitivas, sino que tienen que darse oportunidades de trabajo, de bienestar a los migrantes. La gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad", señaló en su conferencia diaria.Un tráiler repleto de migrantes sin papeles, en su mayoría centroamericanos, chocó el jueves contra un puente peatonal en el estado de Chiapas (sur), con saldo de al menos 55 muertos y un centenar de heridos, señaló la agencia AFP.Un balance previo daba cuenta de 54 fallecidos, pero Protección Civil de Chiapas confirmó en la mañana de este viernes la muerte de otro de los lesionados.El mandatario recordó que le ha insistido a su par estadounidense, Joe Biden, personalmente y mediante cartas, en la necesidad de invertir en programas sociales en Centroamérica para prevenir la migración ilegal.Pero "hay lentitud", afirmó López Obrador, acotando que en Washington "tienen que enfrentar a un elefante reumático que no camina", aludiendo a la aprobación de partidas presupuestarias en el Congreso.Biden recibió a López Obrador y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el pasado 18 de noviembre."No es un asunto sencillo para el presidente Biden, yo noté que él tiene voluntad de apoyar a migrantes, incluso presentó una iniciativa para regularizar la situación de once millones de mexicanos", reconoció el gobernante, apuntando que en reiteradas ocasiones ha pedido que se actué "porque es muy grave la situación"."Hay que atender el problema en las comunidades de origen, que la gente no se vea obligada a migrar", sostuvo, y recordó que les planteó a Biden y a Trudeau reconocer la "realidad" de que sus países necesitan mano de obra.El accidente se produjo la tarde de ayer en una carretera de Chiapas, principal punto de acceso de indocumentados, cuando un trailer que transportaba a las víctimas chocó contra un muro presuntamente por exceso de velocidad."Las personas que resultaron lesionadas y fallecidas en el accidente son originarias de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México", señaló en un comunicado la secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas.Aunque la entidad no detalló el número de víctimas por nacionalidad, autoridades regionales adelantaron que la mayoría son guatemaltecos que intentaban llegar a los Estados Unidos, según consignó la agencia de noticias AFP.En tanto, el reporte precisó que en el lugar del accidente fallecieron 49 personas y otras seis perdieron la vida en hospitales "por la gravedad de sus lesiones".La colisión se produjo a 200 metros de un retén policial, entre la ciudad de Chiapa de Corzo y la capital, Tuxtla Gutiérrez.Al respecto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como su par guatemalteco, Alejandro Giammattei y el Vaticano, expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas.Por su parte, el Instituto Nacional de Migración informó que trabaja para "identificar los cuerpos, cubrir los gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos", además ofreció "atención humanitaria" y regularizar la situación migratoria de los sobrevivientes."Se requieren alternativas migratorias y vías legales para evitar tragedias como ésta", señaló en Twitter la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).El trágico accidente ocurrió tres días después de que se reactivara, por orden judicial, un criticado programa de Estados Unidos que obliga a los migrantes a esperar en México la respuesta a sus solicitudes de asilo.Según precisó la AFP, el traslado de migrantes en camiones es uno de los métodos más habituales con el que los traficantes de personas los internan en territorio mexicano, con el objetivo de llegar hasta la frontera norte e intentar cruzar hacia Estados Unidos.El flujo de indocumentados se multiplicó tras la llegada al poder de Biden, quien prometió analizar sus casos.Más de 190.000 migrantes fueron detectados por autoridades mexicanas entre enero y septiembre de este año, el triple que en 2020, y cerca de 74.300 fueron deportados.Estados Unidos, a su vez, registró que 1,7 millones de personas ingresaron ilegalmente desde México entre octubre de 2020 y septiembre pasado, un récord histórico, de acuerdo a lo informado por medios locales.