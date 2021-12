CABA no requerirá el pase sanitario para realizar trámites en organismos públicos

Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El 90% de la población de la ciudad de Buenos Aires recibió su primera dosis y el 82% recibió las dos.

Variante Ómicron

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, ratificó este viernes que no se aplicará el pase sanitario para la realización de trámites en organismos públicos de la Ciudad de Buenos Aires y pidió que, en el marco del acto con el que se celebrará esta tarde el Día de la Democracia, se respeten los protocolos de prevención del coronavirus."Vamos a acompañar una normativa nacional para que no haya diferencias en la implementación, utilizando la metodología y la aplicación del gobierno nacional de Mi Argentina, pero no vamos a cambiar significativamente lo que hoy tenemos", indicó Quirós sobre el anunciado pase sanitario al brindar este viernes el habitual informe de los viernes sobre la situación sanitaria del distrito.En ese sentido, recordó que, "al día de hoy, en la ciudad se requiere la condición de la doble dosis para espectáculos masivos y para los boliches bailables" y descartó que también se solicite para la realización de trámites en organismos públicos, como sí lo harán, según lo anunciado, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.El ministro de Salud porteño sostuvo que, en la actualidad,Además, el ministro destacó que 320.054 porteñas y porteños ya recibieron su tercera dosis, lo que equivale al 11% de la población.En tanto, al referirse al acto convocado para esta tarde en Plaza de Mayo con motivo de la celebración del Día de la Democracia, organizado por el Gobierno nacional, se haga "el mayor esfuerzo" para "reducir los riesgos" de contagio del coronavirus."Hay que respetar las expresiones populares pero también los protocolos vigentes. Les pedimos a todos que hagan el mayor esfuerzo, sobre todo los organizadores y quienes facilitan la llegada de las personas a los lugares en donde se encuentran: que ayuden, distribuyan, eduquen y soliciten el uso de las protecciones para reducir los riesgos", sostuvo Quirós.Por otro lado, en el marco de la conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño recordó que todas las personas que recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus "hace cinco meses o más, está siendo invitada a recibir el refuerzo" y pidió que quienes reúnen esas condiciones pero aún no recibieron el llamado para el refuerzo se contacten a través de la dirección de correo electrónico consultavacunacioncovid@buenosaires.gob.ar Al ser consultado sobre la variante Ómicron, Quirós sostuvo que "todavía no hay información concluyente" sobre su contagiosidad, su capacidad para evadir inmunidad y si genera o no cuadros de enfermedad más graves.Sin embargo, indicó que, a partir de "una información inicial" sobre la variante,y "hay cierta confirmación de que la contagiosidad es mayor que la Delta".En cuanto a su posibilidad de evadir la inmunidad, Quirós indicó que "los primeros datos de pequeños grupos" indican que "la inmunidad pierde alguna eficacia para el contagio de la enfermedad y aparentemente -aunque los datos no son concluyentes aún- no pierde tanta eficacia en evitar la enfermedad grave y mortal".Por esto, concluyó que, "potencialmente, podría generar una enfermedad de menor gravedad o menos severidad" y, por lo tanto, "no aumentarían tanto las internaciones".