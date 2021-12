Las provincias amplían la vacunación con múltiples estrategias

Tucumán y Salta implementaron recientemente un "pase sanitario". (Foto: Diego Izquierdo)

Provincia de Buenos Aires

Me reuní con intendentes de la costa atlántica para repasar la situación de cada municipio y coordinar acciones conjuntas para apoyar y potenciar al sector turístico de cara a la alentadora temporada de verano que se aproxima con altos niveles de reserva.

#ProvinciaEnMarcha pic.twitter.com/SH6WaWUee2 — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 9, 2021

Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos anunciaron que una medida similar al pase sanitario comenzará a regir desde el 21.(Foto: Pablo Añeli)

Córdoba

2,7 millones de personas recibieron sus refuerzos o dosis adicionales en los últimos meses.(Foto: Eva Cabrera)

Santa Fe

💉Vacunación #COVID: Tenemos el 75% de esquemas completos✔



👉HOY ENVIAMOS 29.265 TURNOS❗



📲 Revisá los mensajes de texto, el correo electrónico o ingresá a ➡https://t.co/SpnZjTafC4 para ver si te llegó el turno❗#EstamosVacunando#SantaFeVacuna pic.twitter.com/WipHS5ahfM — Ministerio de Salud (@MinSaludSantaFe) December 9, 2021

Corrientes

Tierra del Fuego

🚩 RECORDAMOS LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN RÍO GRANDE:

➡️Vacunatorio del Hospital Regional Río Grande: De lunes a viernes (días hábiles) de 9 a 13 hs y de 14 a 18hs, por orden de llegada.



ℹ️ Chequea cómo solicitar turnos https://t.co/idf8BQkVma pic.twitter.com/XJ705dVGvI — Gobierno de Tierra del Fuego AIAS (@GobiernoTDF) December 6, 2021

Chubut

Las provincias amplian la vacunación, con múltiples estrategias.

Jujuy

San Luis

Más de 37 millones de personas iniciaron su vacunación anticovid.

Mendoza

💉 DOSIS DE REFUERZO COVID-19 SIN TURNO



☑️ Se habilita desde hoy para personas mayores de 18 años que hayan completado el esquema inicial.



‼️ Deben haber pasado, como mínimo, 5 meses desde la segunda dosis.



Es indispensable concurrir con DNI y carnet de vacunación. pic.twitter.com/HWWefzhrCu — Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes (@MinSaludMza) December 9, 2021

Santiago del Estero

La Pampa

🔎 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA PROVINCIAL



👉 COVID-19: 185 muestras, 7 positivas y 183 aislados



Informe completo APN 💻 https://t.co/i2TtSyzKvV pic.twitter.com/o9SCP1ur3L — Ministerio de Salud La Pampa (@MinSaludLP) December 8, 2021

Neuquén

Misiones

El, que hasta este jueves tiene a, llevó a las provincias a implementar múltiples estrategias para ampliar la inmunización, como descentralizar las aplicaciones, inocular a niños en las escuelas, recorrer los barrios con vacunatorios móviles e invitar a los habitantes a optar por la presentación espontánea, sin pedir turnos, para recibir sus dosis. Algunas provincias como Tucumán y Salta implementaron recientemente un "pase sanitario" para habilitar el ingreso a eventos masivos o algunos lugares cerrados exclusivamente para personas vacunadas y los gobiernos de Buenos Aires Santa Fe y Entre Ríos anunciaron que una medida similar comenzará a regir desde el 21. En Buenos Aires, donde el 71,08% de la población provincial, cuenta con el esquema completo de dos dosis , el gobernadorseñaló este jueves que "los casos aumentaron en la provincia un 33% en una semana y es necesario que todos se vacunen".Asimismo, desde Twitter, el mandatario indicó que en una reunión que mantuvo con intendentes de localidades turísticas coincidieron "en la necesidad de articular herramientas para sostener la actividad, protegiendo la producción, el trabajo y sobre todo la salud" por lo cual, anticipó, "vamos a sumar postas de vacunación y testeo en cada destino para fortalecer los cuidados de las y los visitantes".Respecto del "pase libre con vacunas" el gobernador señaló que se extenderá para quienes tengan dos dosis desde los 13 años para "acceder a actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados" o realizar "trámites ante organismos públicos provinciales o municipales y trámites presenciales ante entidades privadas, cuando haya aglomeración" y "trabajadores de atención al público, en entidades públicas o privadas". En la provincia, la primera dosis es libre para todos los bonaerenses, la segunda para los mayores de 18 y desde el viernes quedará liberada para los niños desde los tres años.En Bahía Blanca, el director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, señaló este jueves a Télam que "la situación sanitaria y epidemiológica es muy favorable" donde además "hay muy baja ocupación de camas" con "5 casos diarios promedio (en los últimos 7 días) donde el pico máximo lo tuvimos el 22 de mayo con 810 casos diarios".En cuanto a los fallecidos, dijo que "hubo una muerte ayer de una persona de 79 años con dos dosis de Sputnik con patología neurológica después de 23 días de no tener ninguno"."La curva epidemiológica se mantiene amesetada pero en valores por debajo de los 10 casos diarios desde el 24 de octubre", agregó y destacó que la campaña de vacunación en el sur provincial "viene con un potencial importante en la evolución y lo que se ha venido realizando" en escuelas y con postas itinerantes en los barrios "para que la gente que se acerque, se vacune, que la distancia no sea una excusa".El director de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, dijo a Télam en Mar del Plata que en esa zona que abarca 16 partidos de la costa hasta General Lavalle, "afortunadamente estamos muy bien epidemiológica y sanitariamente y estamos abocados a que la población complete el esquema de vacunación y así poder lograr una muy buena inmunización contra el coronavirus"."Hemos superado el millón de aplicaciones en Mar del Plata" con el "77% en segunda dosis", destacó y apuntó que "desde este viernes queda liberada la segunda dosis a partir de 3 años y ya esta liberada hace un tiempo para mayores de 18 años con lo cual la idea es completar esquemas y avanzar rápidamente con la aplicación de la dosis de refuerzo".El funcionario también indicó que se busca "completar los esquemas para lograr una muy buena inmunidad y esa inmunidad lograda, que ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que aproximadamente son seis meses lo que dura la protección que brindan las vacunas, por eso nosotros estamos dando los turnos a partir de ese periodo los refuerzos y de esa manera no bajar la inmunidad colectiva que se ha logrado".En Córdoba, de las cuales 2.728.984 corresponden a la segunda dosis que completa el esquema de inmunización primaria contra el coronavirus, informó el Ministerio de Salud provincial, en tanto se inocularon 230.556 dosis adicional y 18.544 de aplicación única.Según el reporte, el 86,9% de la población objetivo (mayor a 3 años) cuenta con una sola dosis y de, mientras el grupo etario con mayor proporción de población vacunada es el de 70 a 79 años, que registra 94,12% de esquemas completos.Desde ayer está habilitada la aplicación, sin turno previo, de la tercera dosis de vacunas para quienes hayan completado el esquema inicial al menos seis meses antes.La jefa de Epidemiología,, instó a la población a "vacunarse y profundizar las medidas de cuidado" ante la posible circulación de la variante Ómicron, luego de que un caso fuera reportado en San Luis en una persona que viajó a Sudáfrica.En Santa Fe, donde las autoridades también planean imponer un pase sanitario desde el 21, el Ministerio de Salud informó este jueves que el 75% de la población del distrito tiene esquemas completos de vacunación, y precisó que envió 29.265 turnos nuevos.De esa forma, son 2.636.220 santafesinos los que recibieron las dos dosis de las diferentes vacunas contra el coronavirus, mientras fueron inmunizadas 146.768 personas con una dosis adicional y 43.751 con una dosis de refuerzo.El secretario de Salud, Jorge Prieto, señaló que "si bien los casos aumentaron un poco", en Santa Fe hay "un 75% de la población que completó su esquema de vacunación" por lo que la situación es "muy diferente a la que teníamos el verano pasado".En Corrientes, la campaña de vacunación continúa con la inoculación de refuerzo sin turnos previos y para ello el Ministerio de Salud habilitó la, con la sola presentación del DNI y el carnet de vacunación.Para ello, dispuso el exComedor Universitario como sede y distribuyó los días de asistencia de acuerdo al número de terminación del documento de identidad, en horario libre por la mañana de 8 a 12 y de 14 a 18 por la tarde.El gobierno de Tierra del Fuego continuará durante diciembre con una estrategia de descentralización de la aplicación de vacunas para inocular la tercera dosis a la mayor cantidad posible de la población, confirmaron fuentes oficiales.Por eso, las autoridades sanitarias fueguinas resolvieron cerrar los vacunatorios especiales que funcionaban en Ushuaia y Río Grande y comenzar a aplicar el suero en los hospitales públicos y en los centros de atención primaria de la salud (Caps) y un sistema de convocatoria mixto, por demanda espontánea de acuerdo a un cronograma previo de citaciones en Ushuaia, y a través de turnos en algunos Caps de Río Grande.La ministra de Salud fueguina,, dijo que el "de la vacuna, mientras que el".En Chubut, la directora asociada del hospital de Rawson, Aymará Pinsker, confirmó que ", con la única condición de que hayan pasado 6 meses desde la última aplicación y que lleven el carnet".Hasta ahora la llamada "dosis de refuerzo" se aplicaba al personal de salud, mayores de 70 años y los residentes en hogares de larga estancia.Las autoridades sanitarias chubutenses se manifestaron conformes con el avance de la campaña de vacunación pero reconocieron que existió una "caída" de asistentes entre la primera y la segunda dosis, lo que obligó a implementar estrategias de búsqueda "casa por casa" que lograron revertir la tendencia.En Jujuy, la campaña de vacunación continúa abierta para todas las personas a partir de los 3 años y, sin necesidad de registrarse o esperar turno.El Ministerio de Salud de Jujuy insistió con la necesidad de completar los esquemas de vacunación y reportó que sobre más de un millón de vacunas aplicadas,, otras 73 una aplicación única y cerca de 50 mil adicionales o refuerzos."Tenemos a disposición para iniciar, completar el esquema o para la dosis refuerzo la vacuna Pfizer. La vacuna si bien no previene el 100% de la enfermedad si previene las formas graves de la enfermedad", dijo la jefa del Departamento Provincial de Inmunizaciones, Roxana Fatum.Y, recordó que "las embarazadas deben vacunarse y no necesitan órden ni prescripción médica para recibir la vacuna" en centros de vacunación habilitados en los hospitales, centros de salud y en la ciudad capital, además, en el Centro Provincial de Adultos Mayores y el Regimiento de Infantería 20, mientras el VacuMóvil recorre barrios capitalinos.En San Luis , la ministra de Ciencia y Tecnología,, informó este jueves a Télam que", sobre un total de 508.328 personas de las que se excluye "a los menores entre 0 y 3 años que suman 24.773 y para quienes aún no hay vacunas".Bañuelos explicó que el objetivo del plan de vacunación de la provincia es llegar a 483.555 personas y la estadística con datos registrados hasta anoche, indica que poseen esquema completo en San Luis, el 79,89 por ciento de la población vacunable.En Mendoza, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes"siempre que hayan pasado 5 meses, como mínimo, desde la aplicación de la segunda dosis", explicó la ministra Ana María Nadal."Es clave estar adecuadamente vacunados para minimizar el impacto de la Covid-19 y de esta manera podremos seguir con una Mendoza abierta y protegida", añadió en Twitter.La jefa del departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, señaló que "en el caso de la vacunación Covid es muy importante que la gente complete el esquema y esto es también el refuerzo para hacer frente a la nueva y eventuales nuevas variantes que puedan aparecer en un futuro".Aguilar calculó que "en promedio debe haber alrededor de 60 por ciento de los mendocinos que tiene el esquema de dos dosis".En Santiago del Estero, fuentes del Ministerio de Salud dijeron que en la provincia había unpor lo cual, señalaron "se continúan implementando diferentes estrategias para completar el calendario de vacunación, como por ejemplo que personal de las UPAs y hospitales de toda la provincia tienen los padrones de quienes faltan vacunar, por lo que trabajan casa por casa".Además, remarcaron que "están todos los vacunatorios permanentes abiertos con todas las dosis de todas las vacunas" y anunciaron que la "semana que viene tenemos una vacunación masiva de dosis de refuerzo para mayores de 60 años vacunados hasta el 18 de julio, por lo que se prevé vacunar a 25 mil personas".En La Pampa, el subsecretario de Salud,, aseguró a Télam que el"lo que nos convierte en uno de los lugares con mayor cobertura del país" y apuntó que "seguimos poniendo todo el esfuerzo en la vacunación de la población".Vera señaló que en estos días "los casos que se registran son menos de 10 y si bien aumentaron la última semana, estamos en una situación estable y se siguen haciendo todos los testeos, los controles correspondientes y la mayoría son casos leves".En Neuquén, en tanto, el gobierno inició esta semana un operativo para salir "a buscar a las personas que están pendientes de vacunación con una estrategia focalizada de comunicación" porque, de acuerdo a lo anunciado por el gobernador Omar Gutiérrez, "es imperioso que nuestro proceso de vacunación se siga fortaleciendo y tenga continuidad".Los contactos, indicó, se realizan "a través de comunicación telefónica, por chat, por mail y de manera personal", dado que en la provincia "y es una tarea continua que no hay que aflojar".En Misiones, Salud Pública continúa con su programa provincial "Toco tu puerta" con el cual vacunadores, junto a las fuerzas de seguridad provincial y nacional, recorren las casas de los 77 municipios para invitar a la población a vacunarse y completen sus esquemas.El ministro de Saludseñaló que si bien la situación en Misiones "está controlada" debemos "seguir cuidándonos, seguir con el tapabocas e higiene de manos y por sobre todo vacunarnos".