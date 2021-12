Estudiantes aseguran que la iniciativa de Larreta es "nefasta"

Aseguran que van a "dar una lucha en conjunto con todos los centros de estudiantes secundarios". Foto: José Romero (Archivo)

Estudiantes deconsideraron como "" la medida anunciada por el jefe de Gobierno porteño,, que establece, vocera del"Juan Ramón Fernández", quien acaba de pasar a quinto año, aseguró que esta iniciativa es uny que no harán más que"Hoy nos despertamos con esta noticia inconsulta, obviamente a través de medios de comunicación, como suele suceder con este tipo de anuncios educativos", manifestó la joven en diálogo con Télam.La vocera rechazó la "decisión política" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, de, que "somos quienes transitamos a diario las instituciones educativas y que sabemos qué es lo mejor para nuestra educación".La joven afirmó que estosson una contribución a la construcción de una ciudad que "no incluye a los estudiantes ni a las comunidades educativas ni a los jóvenes".Por su parte,, vocal del(CNBA), aseguró que -contrario a lo que se argumentó- esta", expresó la vocal.Si bien esta medida no afecta al CNBA por depender de la Universidad de Buenos Aires, la estudiante anticipó que "nos puede afectar después de que pase por todas las escuelas modelo" y que es necesario "".Ambas jóvenes coincidieron en que las prácticas laborales obligatorias son "unas pasantías nefastas que convierten a los pibes en mano de obra gratuita" y que, como todo, se encontrará con "una gran lucha y organización estudiantil resistiendo".