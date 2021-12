Red Solidaria vuelve a convocar al país a cantar para celebrar a las infancias

La edición de 2019 en la Plaza de Mayo. (Foto: Julián Álvarez)

El Festival #CantArgentina tendrá este domingo su versión 2021 en la que Red Solidaria convoca a los argentinos a cantar unidos en plazas de. El tema elegido es la, de María Elena Walsh que será interpretado por artistas como Sandra Mihanovich, Lito Vitale, Elena Roger, Adriana, Pequeño Pez y Los Mellis, en una edición destinada a las infancias y a promover el cuidado de la naturaleza.La iniciativa nació en diciembre de 2019 cuando la ong creada por Juan Carr logró que en 400 ciudades se entonara al unísonode Charly García.En plena pandemia, en marzo de 2020, la experiencia se transformó en una convocatoria virtual en la que Teresa Parodi, Soledad y Luciano Pereyra, entre otros, le pusieron su voz a los versos dede María Elena Walsh., pero esta vez se complementará con laen cada uno de los lugares donde la gente se reúna. Se cantará en plazas, veredas, jardines, casas, hogares, comedores, parques, los niños y niñas juntos a los adultos."En la Ciudad de Buenos AIres el lugar de reunión será el Parque del Barrio Los Piletones y la actividad arrancará a las 15.30, con distintos espectaculos infantiles que irán pasando por el escenarioexplicó Martín Giovio, director de la Red, quien agregó que el artista plástico Milo Lockett invitará a todos los niños y niñas presentes a crear, colorear, dibujar, una tela gigante."Será, donde queremos que todo un país se sume a cantar al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora, la misma poesía", convocó Giovio.Por su parte, Sol Mihanovich, quien no solo le pondrá su voz a la canción sino que además será una de las conductoras junto a Joaquín Sánchez Mariño, explicó: "Me encanta ser parte. Me sumo porque me parece que las infancias se merecen esta celebración después de estos años tan difíciles. Yy habla de lo importante de cuidar nuestro lugar, cuidarnos entre todos. Los chicos nos hacen tomar conciencia de estas cosas y suelen tener todo más claro que nosotros. Sino cuidamos el planeta, nos quedamos sin. Así de simple".Aquí la canción de María Elena Walsh que se entonará durante el encuentro.