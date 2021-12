Villa Gesell: pronostican "una de las mejores temporadas de los últimos tiempos"

Los precios para alquilar aumentaron un 30 o 40% según la zona, informó el intendente de Villa Gesell.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, señaló este jueves que tiene "la mejor expectativa para la temporada" de verano, y precisó que, para enero y febrero, ya está al 90% la ocupación, en ese distrito turístico bonaerense.En este sentido, sostuvo queEn declaraciones a El Destape Radio, Barrera indicó que "los precios para alquilar aumentaron un 30 o 40% según la zona" en relación a la temporada pasada.En ese marco,Señaló que el "entorno ha mejorado mucho" en cuanto al turismo y dijo que "la recuperación que hubo tras los daños de la pandemia fue increíble"."Vamos a tener una de las mejores temporadas de los últimos tiempos", resaltó. No obstante, advirtió que hay que seguir "teniendo cuidados sanitarios con las nuevas variantes".(FW)"FW)En ese marco, no descartó que se implemente un operativo de vacunación en las playas, y dijo que cuentan con "un colectivo para eso", resaltó.Por otra parte, Barrera habló sobre la discusión en torno al proyecto que busca modificar la limitación que existe para la reelección para los intendentes bonaerenses: "Yo estoy en la situación que no puedo reelegir; estoy en mi segundo mandato. Entiendo que el que tiene que elegir a sus representantes es el pueblo"., aseveró el intendente de Villa Gesell y agregó: "Si tengo posibilidad de reelegir lo haré; si no, seguiré mi camino. No hay que ser hipócrita; hay que poner las cartas sobre la mesa y hablar con franqueza, defender la ley y pedir licencia".