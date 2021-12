Efemérides del 9 de diciembre

La historia al día VER VIDEO

- ANTONIO ROMA. En La Bombonera, el arquero boquense Antonio Roma se adelanta unos dos metros y ataja un penal ejecutado por el delantero riverplatense Delem, con lo que el equipo “xeneize” se consagra campeón del Campeonato Metropolitano al vencer por 1-0 a su clásico rival.- ALMENDRA II. Se publica el álbum doble Almendra II, segundo disco de estudio de la banda Almendra, que contiene el tema Rutas Argentinas, considerado uno de los mejores del rock argentino. La banda formada por Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García marcó una era en el rock nacional.- DANTE SPINETTA. Nace en Buenos Aires el músico, cantante, compositor y rapero Dante Spinetta, quien formó parte de la banda Illya Kuryaki & the Valderramas junto a Emmanuel Horvileur. Es uno de los hijos de Luis Alberto Sipnetta, una de las grandes figuras del rock argentino.- GASTÓN GAUDIO.Nace en la ciudad bonaerense de Adrogué el extenista Gastón Gaudio, quien en 2005 ocupó el quinto puesto entre los mejores jugadores del mundo. Al ganar el torneo de Roland Garros en 2004 ante Guillermo Coria, el “gato” Gaudio se convirtió en el tercer singlista argentino en obtener un Grand Slam, después de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.- JUICIO A LAS JUNTAS. Se dictan condenas a los jefes de la última dictadura cívico militar enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. El general Jorge Videla y el almirante Emilio Massera recibieron la pena de reclusión perpetua, mientras que el general Roberto Viola recibió 17 años de prisión, el almirante Armando Lambruschini 8 años, y el brigadier Orlando Agosti 4 años y 6 meses de cárcel. Fueron absueltos el general Leopoldo Galtieri y los brigadieres Basilio Lami Dozo, Santiago Grafigna y Jorge Anaya.- BANCO DEL SUR. Los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firman en Buenos Aires el acta fundacional del Banco del Sur, un fondo monetario y organización prestamista para el desarrollo regional.- COPA LIBERTADORES. River Plate se consagra por cuarta vez campeón de la Copa Libertadores de América al vencer a Boca Juniors por 3 a 1 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, la final más importante de la historia de los dos equipos más populares del fútbol argentino. Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo "Pity" Martínez anotaron los goles de River luego de que Darío "Pipa" Benedetto abriera el marcador para Boca.- MARIE FREDRIKSSON. A la edad de 61 años muere en el distrito de Djursholm (Estocolmo, Suecia) la cantante y compositora sueca Marie Frediksson, quien con su colega Per Gessle formaba parte del popular dúo pop Roxette, con el que grabó once discos y vendió 75 millones de copias.- CONTRA LA CORRUPCIÓN. Se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, instituido en 2003 por las Naciones Unidas con el fin de sensibilizar sobre los males sociales y económicos que causa la corrupción, además de combatirla y prevenirla.- DÍA DE LA INFORMÁTICA. Se celebra el Día Internacional de la Informática en conmemoración de la fecha de 1906 en la que nació la científica y militar estadounidense Grace Hopper, pionera en la industria de la programación y el cómputo electrónico de datos.