Según la OMS, no hay pruebas de que Ómicron pueda causar una enfermedad más grave

Un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que"Tenemos vacunas muy eficaces que han demostrado su poder contra todas las variantes hasta ahora, en términos de gravedad de la enfermedad y de hospitalización, y no hay ninguna razón para pensar que no vaya a ser así" en el caso de Ómicron, explicó el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, informó la agencia de noticias AFP.El epidemiólogo, de 56 años, dijo que es "altamente improbable" que Ómicron pueda evadir todas las protecciones brindadas por la vacuna."Tenemos que confirmar si hay algún vacío en esa protección, pero yo esperaría ver la misma protección", añadió."El patrón general que estamos viendo hasta ahora no muestra un aumento de la gravedad. De hecho,dijo el médico, haciéndose eco de lo que el científico estadounidense Anthony Fauci había dicho antes a la AFP.aseguró Ryan, insistiendo en que hace falta más investigación."Es muy temprano, tenemos que ser muy cautelosos en cómo interpretamos estas señales", añadió, y recordó que los estudios aún están en una fase temprana, ya que la variante se detectó en Sudáfrica apenas el 24 de noviembre.Dos semanas después de anunciarse su detección en SudáfricaLos primeros datos de Sudáfrica indican que la nueva variante es más transmisible que las anteriores, lo que no supone una sorpresa para Ryan: "cuando aparece una nueva variante, tiende a ser más transmisible porque debe competir con las variantes previas", indicó.El médico irlandés también pronosticó que, la variante dominante actualmente, detectada inicialmente en India y también más contagiosa, agregó AFP.También indicó que, con la nueva variante,"hay evidencia para sugerir que la reinfección con Ómicron es más común que con variantes previas", indicó.Empero, dijo que "no estamos particularmente interesados en saber si te puedes reinfectar con Ómicron, sino enEn este sentido señaló que las actuales vacunas buscan prevenir la enfermedad grave pero no necesariamente proteger ante el contagio, con lo que las reinfecciones sin síntomas o con síntomas leves eran de menor preocupación.En cualquier caso, Ryan señaló que"El virus no ha cambiado su naturaleza. Puedo haber cambiado en cuestión de eficiencia, pero no ha cambiado el juego", afirmó.concluyó.