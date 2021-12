Alba Rueda y la directora de Netflix Carolina García, entre las 100 mujeres influyentes

BBC: "Rueda, primera persona trans en ocupar un alto cargo en el gobierno de su país, es la subsecretaria de Políticas de Diversidad de Argentina" (Foto Twitter).

Sobre Rueda

Sobre García

Otras mujeres del listado

¿Conoces a las mujeres elegidas por la BBC para 2021? #BBC100Mujeres#BBC100Womenhttps://t.co/G5WENmqY2d — BBC News Mundo (@bbcmundo) December 7, 2021

La BBC reveló este martes su lista de 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo para 2021, e incluyó en ese listado a las argentinas Alba Rueda, funcionaria y activista trans, y a Carolina García, directora de series originales de Netflix."Alba Rueda, primera persona trans en ocupar un alto cargo en el gobierno de su país, es la subsecretaria de Políticas de Diversidad de Argentina", destacó la BBC, el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido."Activista y académica,, una organización que hizo campaña por un proyecto de ley de cuotas laborales trans que reserva el 1% de los empleos del sector público para personas transgénero y travestis. El proyecto de ley innovador recibió un apoyo abrumador en el Congreso y se convirtió en ley en junio de 2021", prosiguió.También destacó que "RuedaDe Carolina García, a quien se presenta como directora de series originales del gigante del streaming Netflix, la reseña de la BBC indicó queY agregó que "como ejecutiva creativa, ha supervisado varias series de éxito para Netflix, incluidas Stranger Things, The Chilling Adventures of Sabrina, 13 Reasons Why, Atypical y Raising Dion".Según la BBC, "como una, García trabaja para aumentar la representación en pantalla de la población hispana o latina y resaltar sus historias, ya que la etnia ahora representa casi una de cada cinco de la población de Estados Unidos".Y citando a la directora argentina, agregó: "Estos últimos años nos han sacudido a todos, pero la vida es corta, ¿por qué gastar nuestro precioso tiempo con miedo? Como dice mi abuela, 'hay que vivir la vida', y es hora de que escuchemos a mi abuela".En su sitio web , la BBC explicó que este año se valoró a las mujeres que "están haciendo ´reinicio'", es decir, aquellas que "desempeñan su papel para reinventar nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestro mundo".Entre ellas se encuentran, la ganadora del Premio Nobel de la Paz más joven de la historia, la primera mujer primera ministra de Samoa,, y la novelista nigeriana"Y también hay espacio para: la costarricense Mónica Araya, las argentinas Carolina García y Alba Rueda, la chilena Elisa Loncón Antileo, la mexicana Marcelina Bautista y la brasileña Natalia Pasternak Taschner", se agregó.El resurgimiento de los talibanes en agosto de 2021 ha cambiado la vida de millones de afganos: se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el Ministerio de Asuntos de la Mujer y, en muchos casos, se les dijo a las mujeres que no regresaran al trabajo. La lista de este año reconoce el alcance de su valentía y sus logros, ya que se ven obligados a reiniciar sus vidas", explicó la publicación.