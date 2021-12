El certificado de vacunación puede descargarse también desde la web Mi Argentina

La app Mi Argentina es utilizada por unos 13 millones de personas. (Foto: Jefatura de Gabinete)

Dos vías para descargar el certificado

"Lo que se ve en Mi Argentina es un certificado digital de vacunación", dijo Sánchez Malcolm.

Aplicación Cuidar

La secretaría de Innovación Pública informó que laus puede ser descargado enademás de ofrecer recomendaciones para que esa documentación también pueda ser visualizada y descargada en otros dispositivos a través de la app"Lo que se ve en Mi Argentina es un certificado digital de vacunación, un complemento del que otorgan las jurisdicciones, que puede ser un carnet o una libreta. La información que registra el personal de salud durante la vacunación es cargada en el Novimac, el Registro Federal de Vacunación Nominalizado. Se identifica a quién, qué marca de vacuna, qué número de lote, en dónde, en qué establecimiento, qué fecha", comenzó explicando, secretaria de Innovación Pública, a Télam.En conjunto con el Ministerio de Salud, "disponibilizamos esa información en forma de imagen".La funcionaria explicó que hace 10 días se puso en marcha una nueva funcionalidad para que las personas puedan no solamente visualizar el certificado de vacunación sino además descargarlo en formato PDF."La semana pasada hubo un incremento de la demanda en simultáneo ya que muchos fueron a descargar el PDF", señaló, y eso ocasionó que se reportaran distintos problemas como la "desaparición" del certificado, o que no figuran las dos dosis recibidas.En respuesta, dijo Sánchez Malcolm, "lo que hicimos fuedel PDF".Esta nueva vía, indicó, es mi.argentina.gob.ar o bien argentina.gob.ar/miargentina y con estas posibilidades de bajar la información "no tuvimos más inconvenientes respecto de la demanda".A quien le haya "desaparecido" esa información en la sección MiSalud de la app Mi Argentina, problema que fue reportado por usuarios en las redes, las recomendaciones son actualizar la aplicación, si es que no lo está, o bien salir de la sesión y volver a loguearse."Pero siempre recordando que", insistió la funcionaria.Sánchez Malcolm también informó que desde el lunes está disponible unala app que posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones a la vez que complementa y asiste las políticas de prevención y cuidado ante esta pandemia.Esa app, que permite tramitar los certificados de circulación y de verano, sumó el botón "Información de Salud".Esa sección contiene información sobre la vacunación de ese usuario de Cuidar, si está completa aparecen dos tildes verdes, y también informa si la persona se hizo un test de PCR en las últimas 48 horas, "vinculado a los requerimientos de algunas provincias que exigen vacunación completa para algunas actividades", explicó la funcionaria.Las autoridades aconsejan tener descargado el certificado de vacunación, ya que el código QR que aparece en ese documento está"El escaneo se puede hacer desde una captura de pantalla o desde la aplicación; lo importante es que se pueda validar la identidad" de la persona, añadió.La app Mi Argentina es utilizada por unos, pero hay dos universos "atípicos": aquellas personas que participaron de ensayos clínicos y los que se vacunaron en el exterior, y ambos grupos pueden completar una declaración jurada en la web.La Secretaria afirmó que "es imposible para Salud realizar una trazabilidad" de la vacunación de quienes se inocularon en el extranjero del procedimiento, pero se pueden registrar y "podrán recibir la dosis de refuerzo cuando corresponda".Los que participaron de ensayos clínicos de la vacuna como voluntarios, en tanto, pueden completan la declaración jurada en la web en la que suben datos como fecha de primera y segunda dosis, marca de la vacuna y lote, y esta información es analizada y cotejada por el Ministerio de Salud con los laboratorios.Tanto el registro de vacunación en el marco de los ensayos clínicos como la declaración jurada de vacunación COVID-19 en el exterior se pueden realizar en mi.argentina.gob.ar/tramites.Para reportar un error en el Certificado de Vacunación COVID-19,