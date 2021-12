“Qué es el AMBA”, “Por qué no anda WhatsApp” y “cómo votar”, entre lo más googleado por los argentinos en 2021

Entre las preguntas que comienzan con “qué” más consultadas por los argentinos se encuentran “¿Qué significa ‘nashe’?”.

El entretenimiento, los deportes y las elecciones fueron las categorías que marcaron tendencia respecto de lo que los argentinos le preguntaron a Google durante 2021, con consultas como “¿Qué es el AMBA?” y “y cómo votar”, acontecimientos vinculados con la “Copa América” y los “Juegos Olímpicos”, y series que batieron récords de audiencia al igual que “El Juego del Calamar”.El gigante de Internet presentó este miércoles, el resumen anual que analiza cuáles fueron los términos que despertaronAllí remarcó que “a diferencia del año pasado, en el cual la pandemia protagonizó la mayoría de las listas”,como la Copa América, las elecciones, los Juegos Olímpicos y los eventos de descuento (Hot Sale y CyberMonday), entre otros.Entre las preguntas que comienzan con “qué” más consultadas por los argentinos se encuentran “¿Qué significa ‘nashe’?”, un término popularizado por streamers que se usa para decir que algo está muy bueno, “¿Qué pasa si no voto?”, “¿Qué dinosaurio tiene 500 dientes?” y “¿Qué es el AMBA?”“¿Por qué es feriado el 8 de octubre?”, encabeza la lista de consultas que comienzan con “por qué”, seguida de “¿Por qué no anda WhatsApp?”, “¿Por qué es feriado el 21 de junio?”, “¿Por qué Messi se va del Barcelona?”, “¿Por qué no se come carne en Semana Santa?” y “¿Por qué se inventaron las motosierras?”Dentro de los acontecimientos más “googleados” por los argentinos durante 2021 están: La Copa América, la NBA, el Hot Sale, las Eliminatorias Qatar 2022, los Juegos Olímpicos 2021, el CyberMonday 2021, las Elecciones, el Cohete chino, Semana Santa y la Copa Libertadores.En la lista de personas más populares en 2021, el primer lugar es para Mauro Viale por la noticia de su fallecimiento el pasado 11 de abril luego de contraer coronavirus. También integran ese listado: Wanda Nara, “Chano”, “Dibu” Martínez, China Suárez y Alec Baldwin.“¿Cómo votar?”, “¿Cómo se llama el martillo de Thor?”, “¿Cómo votar en La Voz Argentina 2021?”, “¿Cómo saber si cobro el bono de 15000?”, “¿Cómo van las elecciones?”, “¿Cómo anotarse para la vacuna?”, están dentro de las preguntas encabezadas por “cómo” más buscadas por los argentinos durante 2021.Entre las series, películas y programas de TV más googleados están: “La Voz Argentina 2021”, “El Juego del Calamar”, “MasterChef”, “Doctor Milagro”, “Cobra Kai” y “Okupas”.Mientras que una de las tendencias que se mantuvo desde el año pasado fue la cocina. En esta línea, los argentinos buscaron recetas de “Tarta banoffee”, “Pizza in teglia”, “Rosca de Pascua rica y esponjosa”, “Torta frita”, “Revuelto gramajo”, “Macarons”, “Leche de tigre” y “Arepas”.“Las listas de 2021 muestran que las personas han preguntado menos sobre el COVID y se aferraron mayormente a los torneos deportivos, se reconectaron con la Selección Argentina y con los deportistas nacionales, y mostraron un marcado interés en las Elecciones y el entretenimiento, mientras que se mantuvo la curiosidad en los temas relacionados con las recetas y la cocina como en otras partes de la región”, describió en un comunicado Florencia Sabatini, Directora de Comunicaciones para Google Hispanoamérica.