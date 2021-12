Según Amnistía, Twitter sigue sin proteger a las mujeres de la violencia online

“Pese a algunos avances derivados de las recomendaciones que formuló AI en 2020, Twitter tiene que tomar muchas más medidas para abordar los abusos online contra las mujeres y personas LGBTI+”, concluyó el informe.

Una de las consultadas fue la actriz Thelma Fardin quien explicó la virulencia de los mensajes en esa red social.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI), que incluye datos sobre Argentina, concluye que, se informó.El relevamiento “La tabla de puntuación de Twitter” calificó el historial de la red social en la implementación de una serie de recomendaciones para hacer frente a las agresiones contra las mujeres e integrantes del colectivo de la diversidad sexual en la plataforma.“Pese a algunos avances derivados de las recomendaciones que formuló AI en 2020, Twitter tiene que tomar muchas más medidas para abordar los abusos online contra las mujeres y personas LGBTI+”, concluyó el informe.Es que “la empresa implementó solo 3 de las 22 recomendaciones” efectuadas hace un año "y ha hecho progresos limitados en cuanto a la mejora de la transparencia sobre el proceso de moderación de contenido y el de apelación”.“Para una empresa cuya misión es ‘dar a todo el mundo el poder de crear y compartir ideas al instante sin barreras´, queda claro que, a pesar de las reiteradas recomendaciones de Amnistía Internacional, Twitter sigue sin cumplir sus promesas de proteger a las mujeres y las personas LGBTI+ que sufren de forma desproporcionada amenazas a su seguridad digital”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de la filial local de la organización internacional.En el caso de Argentina, AI condujo una serie de entrevistas con periodistas y actrices, activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres y personas LGTBI+, que destacaron a Twitter como un espacio que habilita la violencia de género en la conversación.”, se explicó en el informe.La actriz Thelma Fardin cree que Twitter se ha vuelto una plataforma virulenta. Otra entrevistada, la periodista Marina Abiuso, indicó queManu Mireles, secretaria general de la Asociación Civil Mocha Celis, opinó que “el anonimato que permite las redes, hace que haya mucha información que circula que promueve el odio”.Para la activista Marlene Wayar “la sensación es de absoluta soledad e indefensión”.Finalmente, la secretaria general del sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales de la Argentina (AMMAR), Georgina Orellano, indicó que en los últimos dos años los tuits que recibía fueron en aumento de manera negativa, “por eso también la decisión de no seguir participando activamente de esa plataforma”.Una encuesta encargada por AI muestra que es más probable que las mujeres activas en la plataforma sean las que denuncien que sufren abusos online, frente a las menos activas: el 40% de las que la usan más de una vez al día sufren abusos frente al 13% de quienes la usan menos de una vez a la semana.La organización también indagó sobre las razones de las que no denuncian: el 100% de las que usan la plataforma numerosas veces a la semana respondieron que “no vale la pena”.En respuesta al informe, Twitter afirmó que está comprometido con abordar los problemas fundamentales que sufren los usuarios y usuarias.“Twitter tiene la responsabilidad de tomar medidas concretas para evitar que se cometan abusos contra los derechos humanos. La empresa debería evaluar, de forma continua y proactiva, la manera en que sus políticas y prácticas afectan a los derechos de quienes usan la plataforma respecto a la no discriminación, la libertad de expresión y de opinión, la libertad de reunión y de asociación, así como a otros derechos, y tomar medidas para mitigar o prevenir las posibles repercusiones negativas”, dijo Amnistía en un comunicado.La investigación sintetiza todas las recomendaciones que AI viene formulando a Twitter desde 2018 y las condensa en 10 recomendaciones fundamentales para evaluar a la empresa.Estas 10 recomendaciones se resumen en cuatro categorías generales: Transparencia, Mecanismos de denuncia, Proceso de revisión de denuncias de abusos y Características de privacidad y seguridad.