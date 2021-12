Se incendió un depósito en el barrio de Balvanera

El incendio se inició en una planta baja del depósito por causas que todavía no fueron reportadas. Foto: Fernando Gens

Ahora. Anchorena y Valentín Gómez #Abasto. #Incendio en depósito. Bomberos de la Ciudad combate el fuego violento con varias líneas. Trabajan también equipos de Emergencias de la Ciudad @SeguridadBA@batransito@solotransito@AlertasTransitopic.twitter.com/Q7ixibySBi — Emergencias BA (@EmergenciasBA) December 7, 2021

Foto: Fernando Gens

Un incendio en un depósito del barrio porteño de Balvanera,, era combatido este martes por varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, lo que obligó a la evacuación de decenas de vecinos, mientras que, informaron fuentes policiales y sanitarias.El fuego se desató en un depósito que funciona como baulera ubicadopor causas que todavía no fueron reportadas, y generaba una intensa columna de humo negro que se visualizaba desde varias cuadras del lugar.El incendio se inició en una planta baja del depósito, de 10 metros de frente por 5 metros de alto, según indicaron a Télam fuentes policiales.En el lugar trabajan además Defensa Civil y doce unidades del servicio de emergencia, mientras se intenta asistir a una persona que se encuentra en el séptimo piso de un edificio lindero, aseguró el titular del SAME, Alberto Crescenti.En declaraciones al canal TN, Crescenti, aseguró que "el foco está muy activo" y que al llegar al lugar se encontraron con que el "humo era muy negro, muy denso".El titular del SAME agregó quey que el depósito donde se originó el incendio tiene "mucha carga de fuego".En diálogo con el canal C5N, vecinos de la zona -que fueron desalojados de sus viviendas linderas al depósito- aseguraron que escucharon ruidos y gritos que alertaban de la presencia de fuego, a partir de lo cual accionaron llamando a los bomberos.Según sus descripciones, se trata de un galpón sin paredes que funciona como baulera, donde se guardan muchos elementos de madera, como muebles, y también frazadas y diversas telas.Un vecino afirmó a ese mismo canal que, aunque los anteriores "fueron menores".El humo aún permanece "muy oscuro y espeso", según las declaraciones de los allí presentes.