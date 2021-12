Distinguieron a la primera mujer trans que obtuvo un doctorado en la universidad pública

La felicidad de Claudia por el logro (Foto: Eva Cabrera).

"Estoy muy feliz por esta distinción que reconoce una producción académica en torno a la sistematización y conceptualización de las identidades travestis y trans". Claudia Vasquez Haro

(Foto: Eva Cabrera).

Laentregó este lunes una mención de "" de un doctorado a la primera mujer trans que obtuvo ese título de posgrado en una universidad pública.es presidenta de la ONGy obtuvo elcon su tesis titulada "I".Si bien hay dos hombres trans que se doctoraron, Vázquez Haro es la primera femineidad travesti trans en obtener ese título en una universidad pública.que reconoce una producción académica en torno a la sistematización y conceptualización de las identidades travestis y trans. Es un trabajo que incluye una fuerte crítica a la producción académica de estos espacios de saber. Mi tesis habla delde los espacios de producción de saberes que son las universidades, donde se validan las verdades", expresó a Télam Vázquez Haro tras el acto donde se la distinguió como mejor egresada de un doctorado.La egresada reflexionó sobre lo que significóen la que "no hemos tenido ni siquiera cuentos que hablen de nosotras, toda nuestra primaria y secundaria transcurrió con un vacío de nuestra existencia", expresó."Ser la primera doctora implica un enorme desafío, y supone, remarcó.Destacó que actualmente "hay siete compañeras travestis y trans y no binaries cursando en la Facultad de Periodismo de la Universidad platense".A su vez, celebró la posibilidad de visibilizar su historia de vida, ya que ""."Esta historia de vida da cuenta de uny sirve para que la sociedad entienda quey esto es un claro ejemplo de que podemos recibirnos de doctoras, abogadas, maestras, todo lo que queramos ser", dijo entusiasta.Claudia aún recuerda aquel día de 2005, con casi 30 años de edad, en el que su mamá Juana Margarita Haro Morales la acompañó hasta la puerta de la facultad platense.Rememoró que se moría "de nervios y de" y que su mamá le dijo: "no te tiene que importar la gente, lo que te tiene que importar es lo que sentís, lo que pensás, y que tenés que hacer tu carrera'".En su tesis, Claudia indagó en el movimiento travesti trans y se centró en un grupo de peruanas, llamadas "las charapas", por provenir de la zona selvática de ese país, que migraron a La Plata y debieron atravesar la discriminación y organizarse para luchar por sus derechos.La tesis, que fue dirigida por la diputada bonaerense del Frente de Todos, Florencia Saintout y la antropóloga Adriana Archenti, con la asesoría de la magister Verónica González, implicó la realización de un centenar de entrevistas a "las charapas" e ir reconstruyendo los lazos de solidaridad que trazaron para enfrentar el destrato, la invisibilización y la persecución.