Manifestantes LGBTIQ+ vistieron de colores las calles de Tucumán

El lema de la marcha fue: nuestro Orgullo existe y resiste (Foto Diego Aráoz).

La Marcha del Orgullo volvió a recorrer este sábado el centro tucumano acompañada de una carroza, banderas y pancartas que vistieron las calles con los colores del colectivo LGBT, al grito de "basta de crímenes de odio".El Monumento del Bicentenario, ubicado en avenida Mate de Luna 1620, de la capital tucumana fue el escenario donde se llevaron adelante intervenciones artísticas, se montó una feria con distintos stands con información sobre salud sexual y reproductiva y puestos sanitarios por la situación de pandemia.También se dispuso un sector con accesorios, se organizó un mundialito disidente, una clase abierta de Vogue y la murga "Pechando el Camión" ofreció un espectáculo.Luego las columnas comenzaron a marchar hasta Plaza Independencia, pero antes hicieron una parada en el puente situado en la calle 24 de Septiembre, donde llevaron adelante una intervención en la que desplegaron una bandera con la inscripción:, en referencia Tehuél de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo pasado, cuando salió de su casa en San Vicente, en Buenos Aires, rumbo a una entrevista de trabajo, y no se volvió a saber de él.En la Plaza Independenciacomo Ana Hynes, Lady Alutrix, Pipo Trash, Le Mau, La Saluz, Lil Java, Remedios Descaradas, Omelette Du Fromage, Macumbias.dijo que, y hace referencia a la muchas veces invisibilizadas personas del LGBT para reconocer que estamos en todos los barrios, ciudades y localidades de la provincia".También, "hacemos referencia a la resistencia no solo a todas las violencia de la que somos víctimas, sino también a la más reciente que fue la pandemia que tuvo características que aquejaron particular y específicamente al colectivo, especialmente al colectivo trans", agregó., sostuvo Galo.Por otra parte,dijo que "hoy salimos nuevamente a las calles, después de mucho tiempo de no poder hacerlo a causa de la pandemia (de Covid-19) para seguir reivindicando la visibilidad LGBTIQ+ y festejar que el Orgullo existe y resiste que es lema de esta marcha".En esta oportunidad, además de la aparición de Tehuel las consignas fueron "basta de crímenes de odio, basta de femicidios, transfemicidios y transhomicidios, justicia por les que nos faltan y urgente reglamentación e implementación del cupo laboral Trans-Travesti-No binarie en Tucumán".Además, exigieron, entre otros pedidos.