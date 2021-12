Investigadores argentinos registraron un eclipse total de sol en la Base Orcadas

Foto gentileza: Santiago Kyanka, Instituto Antártico Argentino

(IAA) instalados en la, registraron en la madrugada de este sábado un eclipse total de sol que se pudo ver por completo sólo en esa zona y que no se volverá a repetir hasta dentro de 400 años.Elhabían partido en la tarde de este viernes de las instalaciones de la base antártica Orcadas, en la Isla Laurie, en búsqueda de un lugar elevado en el que montar un campamento para tomar imágenes del eclipse, propósito que finalmente pudieron concretar en la medianoche pasada.La, dijo a Télam que "este eclipse total de sol es un fenómeno que no se va a repetir en esa región hasta dentro de 400 años, por lo que necesitamos aprovechar esta oportunidad para investigarlo"."Esperamos monitorear a través de los magnetómetros que tenemos instalados en las bases Orcadas, Belgrano II y San Martín los efectos de la ionización en la alta atmósfera causada por el eclipse", indicó ayer la científica."Hay instrumentos que nos permiten hacer estas comprobaciones simulando eclipses, pero cuando el fenómeno se da de manera natural es una oportunidad que no se puede dejar pasar", agregó.Gulisano señaló que "aunque no disponemos de un espectrómetro en la Base Orcadas, los investigadores que están allícon la idea de hacer divulgación científica, además el sacrificio que implica una expedición en la Antártida y el despliegue de un campamento en esas condiciones climáticas demuestra el amor por la ciencia y por la patria que los impulsa".Este sábado el sol salió en Orcadas a las 2.33 y el eclipse comenzó a las 3.20, tuvo su momento de pleno eclipse entre las 4.08 y 4.09 cuando el sol se encontraba apenas 8 grados sobre el horizonte.