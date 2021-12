La campaña oceánica internacional homenajea a Ana María Gayoso, bióloga argentina

El reconomiento a la bióloga Ana María Gayoso es un homenaje a su gran labor científica. Foto: Valeria Guinder

Las investigadoras dedicaron parte del encuentro a intercambiar también acerca del rol de las mujeres en la actividad científica. Foto: Valeria Guinder

Una vida dedicada al estudio

En el homenaje también se debatió sobre el rol de las mujeres en la ciencia. Foto: Valeria Guinder

Era una científica "a tiempo completo" -aseguró su hija- y su estudio generó significativas contribuciones a la comprensión de la proliferación de algas nocivas, legado que la actual expedición por el mar Argentino retomará.

Científicos de todo el mundo participarán en una expedición que llevará el nombre de la científica argentina Ana María Gayoso y que, a bordo de una goleta, recorrerá desde el Mar Argentino para estudiar su diversidad y difundir el rol de la mujer en la ciencia.Cecilia Muglia, hija de la bióloga fallecida en 2004, aseguró que le provocóque la campaña oceanográfica internacional lleve el nombre de su madre, en homenaje a su estudio pionero de las microalgas.De la campañaparticiparán científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Weizmann de Ciencias y la fundación francesa Tara Ocean, quienes partirán de Buenos Aires rumbo a Ushuaia estudiando el mar Argentino, considerado como uno de los más ricos del mundo en diversidad biológica y una pieza clave del ecosistema mundial oceánico.De todos los organismos acuáticos que se analizarán, será foco del estudio científico una microalga denominada Emiliania huxleyi que fue descrita por primera vez en Argentina en la década del 70 por Gayoso."Para nosotros fue muy emocionante que la homenajeen así. Era una mujer muy especial, una apasionada de la ciencia que hizo su carrera científica con mucho esfuerzo y pasión mientras era madre de cuatro chicos", expresó una de sus hijas, Cecilia Muglia, quien junto a su hermano Juan siguieron los pasos de su madre, ella como bioquímica y él como oceanógrafo.En diálogo con Télam, Cecilia destacó "la fortaleza" de su mamá quien, nacida en 1948, se crío sola con su madre, ya que su padre padecía esquizofrenia, enfermedad que en ese entonces no tenía tratamiento.A pesar de las dificultades económicas, logró estudiar y recibirse de botánica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata.Durante la última dictadura militar y a causa de la represión en la Universidad, Gayoso decidió radicarse en Bahía Blanca."Nos tuvimos que ir a Bahía Blanca e iniciar una vida allá de forma inesperada. Fue siempre una vida de lucha, pero ella tenía tantas convicciones y tanta pasión que eso era lo que la movía", recordó su hija., en el Estuario de Bahía Blanca. Su trabajo de investigación fue continuado hasta estos días, generando tres décadas después un "registro inmenso que en pocos lugares del mundo existe". Desde la goleta, el equipo de la expedición Tara Microbiome Mission busca realizar relevamiento de fitoplancton en aguas argentinas con técnicas "nunca antes desplegadas en estas aguas"."Investigaremos las especies de fitoplancton tóxico responsables de floraciones nocivas, y se realizarán marcaciones isotópicas para evaluar el origen y destino de la productividad que tienen en el mar", explicó Valeria Guinder, investigadora del Instituto Argentino de Oceanografía de Bahía Blanca, en un encuentro previo realizado en el Auditorio Insud, denominado "El legado de Ana María Gayoso, cómo navegan las mujeres en el mundo científico".Su colega, Celeste López-Abbate, de la misma institución, agregó que es algo "muy novedoso para la oceanografía de nuestro país" ya que se estudiará "el desarrollo de la floración de estos microorganismos en relación con el ambiente y otros grupos microscópicos del plancton por medio de tecnologías de vanguardia".De la expedición participarán también Federico Ibarbalz, Pedro Flombaum y Martín Saraceno, investigadores en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y el Instituto de Seguridad Marítima; Rocío Loizaga y Valeria D'Agostino, investigadoras del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos de Puerto Madryn; y Ricardo Silva, investigador del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Mar del Plata.En el encuentro estuvieron presentes también Paula Huber, del Conicet, y Flora Vicent, del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, quien se sumará junto a sus colegas Michel Flores y Constanze Kuhlisch a la expedición."Estudiamos el Mar Argentino porque es uno de los más ricos del mundo a nivel biodiversidad", explicó Vicent y añadió que "hay un creciente interés en estudiar in situ mediante estas campañas oceanográficas", para comprender mejor las floraciones de algas y los procesos ecológicos.Las investigadoras dedicaron parte del encuentro a intercambiar también acerca del rol de las mujeres en la actividad científica, poniendo en común la profunda desigualdad que aún existe y destacando el trabajo de Gayoso."Mi mamá siempre tuvo en claro que las mujeres tenemos que trabajar para defendernos y tener independencia. Eso nos inculcó siempre", aseguró su hija, quien también estuvo presente en el Auditorio Insud., manifestó la científica, madre de tres jóvenes.Todas las allí presentes destacaron la necesidad de seguir trabajando para romper "el famoso techo de cristal" y achicar la brecha de género en las distintas disciplinas científicas."Es una lucha desde todo punto de vista, para la cual hace falta cambiar la forma en que somos educados para que las mujeres no tengamos que 'creer en nosotras' y tengamos las mismas oportunidades", concluyó Cecilia.