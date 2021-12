Cada vez más familias mono y homoparentales de mujeres acceden a técnicas de reproducción asistida

Ana Claudia Ceballos, titular de asociación civil Concebir, la cual imparte talleres y organiza jornadas con especialistas que asesoran en materia de salud y legal sobre temas de fertilidad. Foto: Camila Godoy

"Es una tendencia clara el aumento significativo desde hace diez años, del formato familiar de madres solteras y homoparentales de mujeres que acceden a las técnicas de reproducción asistida, antes muy invisibilizado" Estela Chardon

En números

Las provincias que tuvieron más tratamientos de baja y alta complejidad fueron Catamarca (126 intervenciones), San Juan (51) y Tucumán (90).

Las técnicas

"La gestación subrogada es un vacío legal que es una pena, las leyes tienen que abrir derechos y dar oportunidades, porque la técnica se hace igual" Ana Claudia Ceballos

"Fue la mejor decisión que tomé en la vida, tres años me llevó quedar embarazada y yo tuve que pagar el tratamiento porque duró tres años y fue antes de la sanción de la Ley". Foto: Camila Godoy

Cuáles son los principales derechos consagrados por la Ley 26.682 La Ley Nacional de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida N° 26.862 establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a estos tratamientos, mientras que la autoridad de aplicación "no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios" aunque la gestación solidaria no está contemplada y excluye a quienes no poseen útero.



La norma, sancionada en junio de 2013, establece en su artículo 7 que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, habiendo explicitado su consentimiento informado.



En su artículo 8, se especifica la cobertura que deben tener estos tratamientos y enumera desde el sector público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, entre otros, al tiempo que fija que dichas entidades incorporarán dichas técnicas "como prestaciones obligatorias, incluidas dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO)".



A su vez, se detalla que tales métodos incluyen a la inducción de ovulación, la estimulación ovárica controlada, el desencadenamiento de la ovulación, las técnicas de reproducción asistida (TRA) y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante.



Finalmente, establece que la autoridad de aplicación "no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios".



A través de la Resolución 1045/2018, se determinó la cobertura del 100 por ciento en medicamentos para estos tratamientos y que se podrá acceder a un máximo de 4 tratamientos de baja complejidad por año y hasta 3 de alta complejidad, con intervalos mínimos de 3 meses entre cada uno de ellos.



Además, se precisó que todo tratamiento con estas técnicas con óvulos propios se realizará a mujeres de hasta 44 años de edad al momento de acceder a dichas técnicas, y los tratamientos con óvulos donados, a mujeres de hasta 51 años.



Por su parte, la abogada Carolina San Román, quien asesora en programas de gestación solidaria en clínicas privadas, apuntó a Télam que se trata de una "técnica de fertilización asistida para todas aquellas personas que no poseen útero".



Y afirmó que este método de fertilidad "quedó rezagado porque se iba a incorporar en la reforma del Código Civil del 2015 y luego se quitó del anteproyecto y quedó un vacío legal".



En la Ciudad de Buenos Aires, se interpuso un amparo colectivo y se dictó una medida cautelar, para resguardar los derechos en riesgo, que son de los menores nacidos por esta técnica, obligando al Registro Civil a inscribirlos como niños y niñas nacidos por esta técnica.



La Resolución 122 del 2020, fija las mismas condiciones que en otras técnicas, donde los progenitores tienen que firmar su voluntad procreacional, alegando que quieren ser papás o mamás de infancias nacidas por este método y la gestante firma que no desea ser su madre.



En tanto, la letrada confirmó que "no existe ninguna otra disposición de este tipo en el resto del país" y agregó "que se trata de una técnica muy importante para la diversidad familiar, no solo para personas trans sino muchos casos de dos varones, o problemas de salud de mujeres".

