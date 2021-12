Expertos argentinos recomiendan la obligatoriedad de la vacuna contra la Covid

Foto: Carlos Brigo

La(UNLP) emitió este viernes unacontra la coronavirus a toda la, como una medida de controlar la circulación del virus e impedir la aparición de nuevas variantes.Así lo resolvió por unanimidad el Consejo Directivo de Exactas, que también recomendó su obligatoriedad para todos losLa medida fue propuesta por el Claustro de Profesores, en colaboración con el docente e investigador Guillermo Docena, responsable del proyecto de producción de la vacuna nacional Argenvac, que se desarrolla en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - UNLP).Esta recomendación se basa en que entre las medidas de prevención adoptadas alrededor del mundo para el control de la pandemia, las vacunas demostraron ser una de las formas más seguras y efectivas. Además, los medicamentos aprobados hasta ahora cuentan con perfiles de seguridad altamente aceptables, que han mostrado datos de eficacia y efectividad elevados ya que lograron controlar la enfermedad severa, hospitalizaciones y fallecimientos.La Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, además de tener a Docena como profesor e investigador, ha tenido un rol muy activo y fundamental en el marco de esta pandemia ya que aportó métodos diagnósticos, métodos serológicos y desarrollo de vacunas contra este enfermedad.Explican en la resolución a la que accedió Télam que "y de esta manera reducir el número de contagios y fallecidos".En la resolución, los científicos que tuvieron en cuenta que "el Hemisferio Norte se encuentra transitando la quinta ola de esta pandemia con números crecientes de contagios, hospitalizaciones y fallecidos principalmente en no vacunados, y que las proyecciones en los números de fallecidos resultan alarmantes y afecta principalmente a los no vacunados".Aseguran que "lasy el riesgo que eso implica en el control de la pandemia, que la reciente variante Ómicron surgida en Sudáfrica, y probablemente dispersa por todo el continente africano y muchos países de los otros continentes, presenta un poder infeccioso superior al de Delta".La resolución pone énfasis en que en la Argentina se logró controlar la variante Delta "desde su ingreso", a mediados de mayo de 2021, "gracias a las vacunas disponibles y los planes de vacunación aplicados"."Resulta altamente probable que Ómicron llegue a nuestro país en algún momento", advierten pero remarcan que "laa fin de vacunar al conjunto de su población".Por todo esto, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata recomienda "la incorporación de la vacunación contra el SARS-CoV-2 como vacunación obligatoria para toda la población adulta en la Argentina y su inclusión en el calendario de vacunas para adultos".Además recomiendan "laen todo el país" y en lo que hace a esa casa de estudios recomiendan "la vacunación obligatoria en alumnos, docentes y no docentes involucrados en la enseñanza en todos sus niveles, para retomar las actividades presenciales".