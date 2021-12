Gracias el pase sanitario, aumenta "notablemente" la cantidad de personas que se vacunan

"Hemos cumplido este objetivo con éxito" destacó Mansilla tras la comprobación del estímulo a vacunarse que implica el pase. Foto: Tw@Gobierno de Tucumán

La implementación de un pase sanitario en Tucumán hizo que en los últimos días aumentara la cantidad de personas que se presentaron en los centros de vacunación para aplicarse la segunda dosis contra el coronavirus y, de esa forma, estar habilitados para participar de eventos culturales y religiosos, informaron especialistas.El coordinador de Médicos Centinelas, José Mansilla, señaló que entre este jueves y viernes “aumentó notablemente la cantidad de personas" que acudieron a completar el esquema de vacunación, luego de que el martes pasado entró en vigencia el pase sanitario hasta el 31 de diciembre próximo.El gobierno de Tucumán informó que en la Dirección de Emergencias 107, ubicada en la avenida Brígido Terán y José Ingenieros, gran cantidad de automóviles y personas de a pie se acercaron a solicitar sus vacunas, una escena que se repite en la mayoría de los nodos distribuidos en la provinciaLos nodos itinerantes -de vacunación- en la capital provincial funcionan de 9 a 13 de lunes a sábados en la Peatonal Mendoza y en las calles San Martín y Maipú.El especialista explicó que en esos lugares "solamente se aplican segundas dosis en diciembre para que la gente pueda completar su esquema de vacunación"."Hemos cumplido este objetivo con éxito; tuvimos demanda de gente que no tiene ninguna dosis, nos llamó mucho la atención y los hemos derivado a los lugares que corresponden”, agregó Mansilla.Indicó, además, que en “los nodos fijos se inician esquemas de vacunación con Sputnik", pero no así en los itinerantes porque en ellos no se pueden mantener refrigeradas las dosis de Sputnik, Moderna y Pfizer”."En su mayoría, las personas a las que les faltaban ambas dosis de inmunizaciones eran las del grupo etario de 30 a 35 años”, planteó Mansilla y exhortó a las personas a iniciar “sus esquemas vacunatorios donde puedan aplicarse la Sputnik, ya que la AstraZeneca y Sinopharm están siendo utilizadas para completar esquemas iniciados en agosto de este año”.En tanto, el Ministerio de Salud de Tucumán informó que todos los nodos de la provincia se encuentran activos recibiendo pacientes, sin turno previo, por orden de llegada y solo con el DNI ya sea para primeras, segundas o terceras dosis de acuerdo al tiempo de colocación entre las inyecciones.