Crece el reclamo para evitar la jura como legislador de un condenado por abuso

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad,, se mostró "profundamente preocupada" por la inminente asunción de Héctor Eduardo Ruiz, como diputado provincial en Santiago Del Estero, sobre quien pesa una condena por abuso sexual contra una mujer."Estoypor las implicancias que puede tener que asuma a un cargo una persona condenada por una violación", expresó Gómez Alcorta a Télam.Gómez Alcorta realizó estas declaraciones tras recibir este mediodía en el Ministerio a representantes de organizaciones feministas nucleadas en Ni Una Menos que reclaman la impugnación de la asunción de, condenado por abuso sexual en 2015, planteo que también fue visibilizado con una manifestación frente al Congreso de la Nación.En elestuvieron presentes mujeres santiagueñas organizadas, referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y un conjunto amplio de organizaciones sociales como Movimiento Evita, la CCC y el colectivo Ni Una Menos.", destacó Lucía Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos que participó de la denuncia colectiva."También nos expresamos por una reforma judicial feminista, que asegure la perspectiva de género en el juzgamiento de este tipo de delitos y que cuestione la estructura patriarcal de la justicia", agregó."En este caso fue muy claro cómo se subestimó lo que decía la víctima y sobre todo queremos una justicia que sea sensible a estas cuestiones, porque también en la justicia electoral hay un problema, porque aprueba esa postulación. Esperamos una respuesta favorable", concluyó Cavallero.También, Florencia Pérez, una de las referentes santiagueñas que viajó a la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con la ministra y participar de la conferencia de prensa, dijo a Télam que están "muy agradecidas de que automáticamente el Ministerio de las Mujeres haya arbitrado todos mecanismos desde el momento en que hicimos público el repudio al diputado que está por asumir con una causa de abuso y otra en curso"."Estamos preocupadas porque", señaló.Y agregó que "hemos logrado que el ministerio envíe una nota a la Cámara de Diputados de la provincia expresando su preocupación, y el compromiso del ministerio de seguir trabajando y apoyando a las organizaciones en la provincia".En este sentido, Gómez Alcorta dijo a Télam que este caso es "muy paradigmático" con la particularidad de que hay una condena y con, "que tenía requerimiento de elevación a juicio y que las organizaciones nos plantearon que desconocían las razones de por qué no se había avanzado con esa causa".Además, señaló que el único ámbito institucional que tiene posibilidades de intervenir para la impugnación es la Cámara de Diputados Provincial por cuestiones federales.Por lo que la ministra confirmó el envío del Ministerio de una nota al presidente de la Cámara de diputados de Santiago del Estero "sin menoscabar las atribuciones que tiene exclusivamente el Poder Legislativo de la provincia y las demás instituciones provinciales" en la cual transmitió su "profunda preocupación" sobre esta situación y puso en conocimiento a la legislatura de que se reunió con las organizaciones y accedió a información "de primera mano".Sobre el caso, la ministra destacó que en la reunióny dijo que había confirmado que Ruiz había sido condenado por violación y había accedido a un juicio abreviado y que tuvo otra situación muy similar que está en trámite y que, ambas en el marco del ejercicio de la función pública cuando él era intendente de la ciudad santiagueña de La Banda."En el momento que el Poder Judicial intentó detenerlo se profugó, y estuvo prófugo durante varios meses, hasta que finalmente firmó un juicio abreviado muy conveniente para él porque le cambiaron la calificación por abuso sexual, a pesar de que el propio requerimiento de elevación a juicio firmado por la propia fiscal demostraba la abundante prueba que acreditaba que había habido acceso carnal y que por ende era violación", detalló la ministra.A su vez, la ministra señaló a Télam que "o minimizar las violencias contra las mujeres y las violencias sexuales" y que este caso "es parte de una vieja política que minimiza las violaciones a nuestros derechos".Por otra parte, la titular de la cartera de Mujeres y Diversidades recordó que el Estado argentino "tiene una obligación de prevenir, sancionar y reparar, con todo lo que cuesta denunciar, las trabas, el estigma, las implicancias psicológicas y", porque las personas que las atacaron podrían tomar un lugar de representación pública.Entre las iniciativas de prevención ante estos hechos, la funcionaria señaló que "ha habido varias y depende de cada provincia", pero destacó lo que se conoce como "ficha limpia en materia de género", que es la imposibilidad de que conformen las listas cualquier persona que tenga una condena vinculada a un delito contra la integridad sexual o incluso por violencias por motivo de género.Por otra parte,. "A las fuerzas políticas le ha quedado muy claro que quien es responsable por crímenes de lesa humanidad no tiene lugar en la representación política, ese es un concepto de la democracia, no importa el gobierno", destacó.A su vez, hizo referencia al caso, víctima de delitos contra la integridad sexual que lleva adelante el juicio contra, ya que este tema también fue puesto en común en la reunión de hoy con las organizaciones.Al respecto, Gómez Alcorta señaló que "la Argentina ha hecho un acompañamiento muy fuerte porque era un caso muy complejo" y que "como Estado (en todos sus niveles) hay que tener una ética en el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las diversidades y una ética muy clara sobre cuáles son las acciones y las prácticas que toleramos y no toleramos".