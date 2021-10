Organizaciones civiles y entidades profesionales reclaman la "urgente sanción" de la ley de etiquetado frontal

Sabes que peligra la votacin de Etiquetado Frontal?



Diversas organizaciones de la sociedad civil y entidades profesionales renovaron este lunes su reclamo por la urgente sancin de la Ley de Etiquetado Frontal, cuyo tratamiento se encuentra previsto para el prximo martes en la Cmara de Diputados, en el marco de una sesin especial pedida por el oficialismo, mientras distintos especialistas destacaron que el proyecto garantiza el "acceso a la salud, la informacin y la alimentacin adecuada".La Federacin Argentina de Graduados en Nutricin () alert en su cuenta de Twitter: "Sabes que peligra la votacin de Etiquetado Frontal?""Sin la certeza de que todos los bloques polticos asistirn a la sesin del Congreso, se corre el riesgo de que la misma no se realice y, por eso, exijamos que prevalezcan los derechos de la poblacin frente a cualquier discusin partidaria", tuite.junto con otros proyectos consensuados,interrumpida por la pandemia de coronavirus.Si el proyecto no se vota antes de fin de ao, perder estado parlamentario y la iniciativa volvera a foja cero.s valor el acuerdo entre diferentes bloques para tratar la ley y sostuvo en Twitter que la Argentina est "a un paso de lograr el #EtiquetadoClaroYA gracias al consenso poltico que prioriz el derecho a la salud"."Este consenso surgi en los inicios del proyecto, donde se unificaron ms de 15 iniciativas de distintos espacios polticos", afirmaron, y llamaron a que el acuerdo "se priorice una vez ms".Por su parte,(Fundacin para el Desarrollo de Polticas Sustentables) seal en su cuenta de Twitter que "necesitamos que maana @DiputadosAR apruebe el #EtiquetadoClaroYA sin cambios ni ms demoras".La Organizacin Panamericana de la Salud () en Argentina subray que "con la #LeydeEtiquetadoYa podremos acceder a informacin ms clara y sencilla, elegir mejor lo que consumimos y tomar decisiones para cuidar la salud"."Con las advertencias es posible proteger la salud y prevenir muertes y enfermedades como la hipertensin, la diabetes y el colesterol alto", tuite la OPS/OMS Argentina, y dentro de las advertencias resalt el exceso de sodio, exceso de grasas y el exceso de azcares.En el sitio Change.org, la periodistabajo el ttulo " No queremos comer mentiras: sellos negros en los productos procesados y ultraprocesados" para todos aquellos que quieran -con su firma- respaldar el proyecto de Etiquetado Frontal."Contamos con un Proyecto de Ley de rotulado frontal de advertencias que ya obtuvo media sancin en el Senado. Por eso, le queremos pedir a los Diputados/as que le den un tratamiento conjunto y urgente al Proyecto de Ley", sostuvo la periodista, cuya peticin ya alcanz las 159.568 firmas.Entre los puntos ms salientes, la leyde componentes como azcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y caloras, a partir de informacin clara, oportuna y veraz.Y promueve la prevencin de la malnutricin en la poblacin y la reduccin de enfermedades crnicas no transmisibles., magister en nutricin e investigadora de la Fundacin Interamericana del Corazn (Fic Argentina), seal -en dilogo con Tlam- que"Incluye la prohibicin de la publicidad, promocin y patrocinio de todos los productos que tenga uno de los nutrientes crticos en exceso", dijo.Advirti que "hoy estamos siendo engaados" porque"Cuatro de cada 10 productos tienen mensajes de nutricionales y al mismo tiempo tienen exceso de nutrientes crticos", sostuvo la investigadora.Sobre el impacto de la ley, la especialista pPor su parte, la licenciada en nutricin y secretaria del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires,, dijo a esta agencia que "es un avance en el marco de polticas pblicas que garantiza derechos humanos fundamentales como acceso a la salud, alimentacin adecuada y acceso a la informacin"."La importancia est reflejada en que se est dando importancia a la alimentacin saludable", agreg.Explic que "ante la compra,para la integracin de polticas pblicas"."De acuerdo a la segunda Encuesta Nacional de Nutricin y Salud,, y casi la mitad de los nios y adolescentes consume bebidas artificiales al menos una vez al da", indic.Aadi que "en la ltima dcada el consumo de energa expresada en caloras de ultraprocesados"."La ley de etiquetado frontal es un buen ejemplo para demostrar que an en medio de un proceso electoral los diferentes espacios polticos podemos avanzar con proyectos que benefician a la gente", dijo el diputado, quien pidi "responsabilidad" a JxC para que la iniciativa pueda ser debatida Por su parte, la diputada nacional del Frente de Todos, Cecilia Moreau, asegur en declaraciones a Radio Provincia de Buenos Aires, que ", que hoy en la Argentina son un problema serio".