Cuáles son las aplicaciones alternativas a WhatsApp para chatear

Distintas alternativas deresurgieron para chatear y continuar conectados ante la falla global de las aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger, que se utilizan en telfonos celulares con sistema Android e iOS.Entre las ms destacadas se encuentrany es "una de las 10 apps ms descargadas del mundo", segn detall la empresa en su sitio web.La app permite enviar mensajes, fotos, videos y archivos de cualquier tipo (doc, zip, mp3, etc.), as como tambin crear grupos de hasta 200.000 personas o canales para hacer difusiones a audiencias ilimitadas. Adems, ofrece llamadas de voz y videollamadas con cifrado end-to-end, as como chats de voz en grupos que permiten miles de participantes.Por ltimo, permite acceder a los mensajes desde diferentes dispositivos a la vez, incluyendo tablets y computadoras, y compartir un nmero ilimitado de fotos, videos y archivos (doc, zip, mp3, etc.) de hasta 2 GB cada uno.segn inform la empresa. Presenta como caracterstica destacada el modo walkie talkie o Handy, denominado "Push-to-Talk", mtodo de comunicacin que implica presionar un botn y hablar en un receptor para transmitir un mensaje.A su vez,para Android y iOS y permite enviar mensajes a una persona o un grupo.Por ltimo,con cifrado de extremo a extremo con cientos de millones de usuarios, segn inform en su sitio web.Tambin estn disponibles apps como Twinme, Line, We Chat y Signal entre las ms 10 aplicaciones de comunicacin que aparecen en el canal de descargas PlayStore y AppsStore, adems del sistema de mensajes de texto.